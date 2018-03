T. Gašpar by už nemal byť vo svojej funkcii, naznačili Most-Híd aj SNS

Gál povedal, že Most-Híd chce v budúcej vláde tlačiť na zmenu voľby policajného prezidenta, takisto je za nezávislosť policajnej inšpekcie.

Bratislava 18. marca (TASR) - Policajný prezident Tibor Gašpar by už nemal byť vo svojej funkcii. Naznačili to SNS aj Most-Híd v relácii televízie TA3 V politike.



"Ja by som v tejto funkcii už na jeho mieste nebol," povedal Radovan Baláž z SNS. "Je neželané a nepredstaviteľné, aby ľudia, ktorí mali v takejto miere nedôveru ľudí, zostali na svojich funkciách," povedal na adresu policajného prezidenta Gábor Gál z Mosta-Híd.



Gál povedal, že Most-Híd chce v budúcej vláde tlačiť na zmenu voľby policajného prezidenta, takisto je za nezávislosť policajnej inšpekcie. "Na zmenu systému voľby sme už dostali návrh z ministerstva vnútra, no nie je veľmi dobrý," povedal Gál. Ten je zvedavý na meno nového ministra vnútra s tým, že "táto téma je otvorená a vôľa na zmenu v Moste-Híd je".



"My sa takisto nebránime zmene voľby policajného prezidenta," uviedol Baláž z SNS. Treba ju podľa neho stransparentniť. "Takisto by som si ale počkal, kto bude novým šéfom rezortu vnútra, treba sa o tom baviť v rámci koalície," vysvetlil Baláž.



Ľuboš Blaha zo Smeru-SD Gašpara obhajoval, nebol na jeho adresu kritický. Podľa neho "teraz sa bude za nedôveryhodného považovať každý nominant vlády na túto funkciu". "Tu nejde o osobu Tibora Gašpara," vysvetlil s tým, "že sa tu dejú rôzne mediálne hry za účelom rozbitia štátu". Blaha si nemyslí si, že súčasná situácia sa dá vyriešiť tým, že vláda, ktorá je zodpovedná za bezpečnosť krajiny, bude zbavená možnosti riešiť personálnu politiku v oblasti bezpečnosti a polície.



SaS a OĽaNO v diskusnej relácii ocenili, že aspoň v tomto má časť koalície štipku kontaktu so zemou.