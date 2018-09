Akcia sa koná pravdepodobne v súvislosti s prípadom vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej.

Bratislava/Komárno 28. septembra (TASR) - V jednom z domov v Komárne zasahuje elitné policajné Lynx Commando. Informuje o tom webový portál noviny.sk. V dome má bývať 44-ročná Alena. Podľa portálu sa policajná akcia koná pravdepodobne v súvislosti s prípadom vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej.



Polícia vo štvrtok (27.9.) ráno zadržala osoby podozrivé z násilnej trestnej činnosti, čo má súvisieť so spomínanou vraždou. Bližšie informácie nechce poskytovať, aby nedošlo k mareniu vyšetrovania. Policajná akcia v Kolárove trvala celý deň, zasahovalo 55 elitných kukláčov. Ani generálna prokuratúra sa nechce bližšie vyjadrovať k procesným úkonom a žiada novinárov o zdržanlivosť pri informovaní.



Pre políciu a dozorujúceho prokurátora plynie od štvrtka rána 48-hodinová lehota na podanie návrhu na väzobné stíhanie. Sudca bude mať od podania návrhu 72 hodín na rozhodnutie, či podozrivých pošle do väzby. O prípadnom väzobnom stíhaní by mal teda sudca pre prípravné konanie rozhodnúť najneskôr do pondelka 1. októbra.