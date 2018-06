V. Remišová je proti zastropovaniu dôchodku v ústave

OĽaNO doteraz podporu tejto ústavnej zmeny pripúšťalo s podmienkou, aby prešiel zároveň aj jeho návrh na skorší odchod matiek do dôchodku podľa počtu detí.

Bratislava 17. júna (TASR) – Predsedníčka opozičného poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová je proti zastropovaniu dôchodkového veku v Ústave SR, ktoré v Národnej rade SR navrhuje vládny Smer-SD. Remišová to uviedla v nedeľnej diskusnej relácii V politike v televízii TA3.



„Ja som proti podpore tohto návrhu,“ uviedla Remišová. OĽaNO doteraz podporu tejto ústavnej zmeny pripúšťalo s podmienkou, aby prešiel zároveň aj jeho návrh na skorší odchod matiek do dôchodku podľa počtu detí.



Remišová však Smeru-SD odkazuje, že ak to myslí so znižovaním dôchodkového veku vážne, nech namiesto zmeny ústavy podporí návrh OĽaNO. „Nech sa páči, je tu tento návrh, ktorý môže podporiť, pre matky a pomôže najmä matkám,“ vysvetlila.



Šéfka poslaneckého klubu OĽaNO Smeru-SD vytkla, že ústavu mení z marketingových dôvodov. „Ústava nie je trhací kalendár, je to základný dokument štátu, kde sú zakotvené základné ľudské práva,“ zdôraznila.



Kritiku Remišová namierila aj na najnovší balíček sociálnych opatrení navrhovaných vládnou koalíciou. Označila ho za „kupovanie si voličov za štátne peniaze“ a „neadresné a bezbrehé rozhadzovanie peňazí“. Nepáči sa jej, že zmeny nie sú systémové, ale ide o jednorazové opatrenia.



Poslankyňa tak nepodporuje návrh Smeru-SD na zavedenie bezplatných obedov v školských jedálňach. Namiesto toho treba podľa nej zabezpečiť, aby všetky jedálne boli schopné poskytovať deťom teplú stravu.



Nepozdáva sa jej ani návrh SNS na zníženie DPH na ubytovacie služby. To podľa Remišovej pomôže v skutočnosti najväčším hotelom, ktoré vlastnia finančné skupiny, a nie malým penziónom, ktoré DPH neplatia. Prihovára sa radšej za opatrenia, ktoré pomôžu dostať turistov do chudobnejších oblastí Slovenska.



OĽaNO zrejme nepodporí ani návrh predsedu Smeru-SD Roberta Fica, aby sa kandidáti na prezidenta vzdali daňového tajomstva. Remišová si totiž myslí, že by sa to malo vzťahovať na všetkých politikov a musí ísť o návrh, ktorý skutočne vyrieši situáciu.



Opozičná líderka odmietla i zmeny v obsadzovaní funkcie policajného prezidenta, ktoré predložila do pripomienkovania nová ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD). Obáva sa, že týmto návrhom sa v skutočnosti vládna koalícia snaží zabetónovať v tejto funkcii na sedem rokov človeka, ktorého prakticky nebude možno odvolať.



V diskusnej relácii Remišová potvrdila, že OĽaNO pravdepodobne postaví vlastného kandidáta do prezidentských volieb. Očakáva pritom, že všetci kandidáti postavení opozičnými stranami sa budú správať zodpovedne a v prípade nízkych preferencií sa vzdajú v prospech úspešnejších kandidátov.