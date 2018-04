V. Stromček: Nový minister vnútra by sa nemal posudzovať podľa mena

Generálny manažér Smeru povedal, že nominácia nového ministra vnútra bude známa do pár dní. Zároveň potvrdil, že medzi kandidátmi na túto funkciu bolo aj jeho meno.

Bratislava 22. apríla (TASR) – Aj keby strana Smer-SD navrhla na pozíciu ministra vnútra anjela, bol by predmetom kritiky kohokoľvek. Rovnako je dôležité, aby mal každý minister dostatočný priestor, urobil výsledky svojej práce a odpočet. Uviedol to v nedeľňajšej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 generálny manažér Smeru-SD Viktor Stromček, ktorý zdôraznil, že by sa nový minister nemal posudzovať podľa mena.



Stromček povedal, že nominácia nového ministra vnútra bude známa do pár dní. Zároveň potvrdil, že medzi kandidátmi na túto funkciu bolo aj jeho meno. "Môj zámer je taký, že sa chcem venovať čisto našej strane. Nekorešponduje to s mojimi víziami, ktoré mám ja ako Viktor Stromček," povedal. Podľa neho sa Smer-SD v prvom kole bude rozprávať s koaličnými partnermi a až následne potom túto informáciu povedia médiám. Na 99 percent je generálny manažér Smeru-SD presvedčený, že budúci týždeň bude známe meno nového ministra vnútra.



Líder hnutia OĽaNO Igor Matovič si myslí, že Stromček by nebol dobrým ministrom vnútra. Zároveň sa obáva, že "Smer-SD ponúkne len horšie možnosti". Novou šéfkou ministra vnútra by podľa neho nebola vhodná ani štátna tajomníčka Denisa Saková.



Matovič zhodnotil aj odchod exministra vnútra Tomáša Druckera. Podľa neho odišiel preto, "lebo si myslel, že sa bude špárať v kšeftoch jeho a jeho manželky. Nie je to o pozemkoch v Trnave, Špačinciach či o vile na Floride". Na otázku, kedy sa líder hnutia OĽaNO dostal k týmto informáciám, potvrdil, že sa to dozvedel až vtedy, keď bol Drucker ministrom vnútra. Stromček tvrdí, že Drucker sa bez problémov obháji a vyrieši si to sám po svojej vlastnej linke.