FOTO a VIDEO:GAŠPAR: Motívom vraždy bola zrejme investigatíva novinára

Ján Kuciak. Foto: facebook

Odmena milión eur

Polícia sa obrátila na verejnosť s prosbou o pomoc pri objasnení dvojnásobnej úkladnej vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky, ktorá sa stala vo Veľkej Mači (okres Galanta). Prezídium Policajného zboru SR zverejnilo osobitné telefónne číslo, na ktorom možno poskytnúť akékoľvek informácie, ktoré by dopomohli k objasneniu alebo by mali súvis s uvedeným skutkom. Okrem čísla 158 môže verejnosť kontaktovať políciu na telefónnom čísle +421 915 967 793 .

Generálna prokuratúra tomu venuje mimoriadnu pozornosť

Ringier Axel Springer vyjadruje úprimnú sústrasť



Spoločnosti Ringier Axel Springer Slovakia, Ringier Axel Springer Media, Ringier a Axel Springer SE sú šokované a zhrozené správou, že Ján Kuciak a jeho partnerka sa pravdepodobne stali obeťami krutej popravy. Rodine a blízkym vyjadrujú v mene všetkých kolegov úprimnú sústrasť.



"Napriek tomu, že celkové pozadie ešte nie je úplne objasnené, existuje dôvod domnievať sa, že tento zločin súvisí so súčasnou investigatívou nášho kolegu. Ján Kuciak pracoval pre Ringier Axel Springer Slovakia tri roky. Smútime s jeho rodinou, priateľmi a kolegami," uvádza sa vo vyhlásení spoločností.



Sľubujú, že budú robiť všetko, "čo je v našich silách, aby sme podporili orgány činné v trestnom konaní pri identifikácii páchateľov". "V prípade, že tento zločin bol pokusom odradiť nezávislého vydavateľa, akým je Ringier Axel Springer, od odhalenia porušení zákona, použijeme to ako príležitosť na ešte väčšie posilnenie našej novinárskej zodpovednosti," vyhlasujú spoločnosti.

P. VAČOK: Rýchlosť pri vyšetrovaní vraždy novinára je veľmi, veľmi dôležitá

Na nedatovanej snímke slovenský novinár Ján Kuciak, ktorého zavraždili aj so snúbenicou vo Veľkej Mači a ich telá našli v nedeľu 25. februára 2018. Foto: TASR/AP

Reportéri bez hraníc žiadajú dôkladné vyšetrenie vraždy J. Kuciaka

Vedenie RTVS považuje vraždu novinára za skutok, ktorý sa viac nesmie opakovať

Šéfredaktori slovenských médií odsudzujú vraždu J. Kuciaka a jeho priateľky

Redakcia televízie TA3 odsúdila vraždu J. Kuciaka a jeho partnerky

Syndikát novinárov ČR pre Prahu a Stredočeský kraj: Tento zločin nesmie ostať nepotrestaný

TAJANI: EÚ nemôže akceptovať, že bude zabitý novinár za svoju prácu

Aj študenti sú zhrození z vraždy mladého novinára

PEVŠ: Vražda J. Kuciaka môže mať vážny vplyv na slobodu slova a novinársku prácu

AEJ: Úkladnou vraždou novinára J. Kuciaka je mimoriadne znepokojená

Bratislava/Veľká Mača 26. februára (TASR/Teraz.sk) – V prípade smrti novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej došlo pravdepodobne k dvojnásobnej úkladnej vražde. Muža zavraždili pravdepodobne strelou do hrude, jeho partnerku strelou do hlavy. Na pondelkovej tlačovej konferencii v Bratislave o tom informoval prezident Policajného zboru Tibor Gašpar.Uviedol, že polícia v nedeľu (25.2.) o 21.35 h prijala oznámenie matky zavraždenej ženy, že sa nevie skontaktovať so svojou dcérou. Strážcovia zákona prišli k domu zavraždených vo Veľkej Mači v okrese Galanta o 22.30 h. Hliadka vizuálne zistila, že v priestoroch rodinného domu leží na zemi telo. Spolu so záchranármi a hasičmi policajti vstúpili do domu.povedal Gašpar. Policajný prezident doplnil, že každá osoba bola usmrtená pravdepodobne jednou strelnou ranou, definitívne to však môže potvrdiť len súdna pitva.Polícia ďalej podľa Gašpara zistila, že posledný kontakt s Martinou bol vo štvrtok 22. februára.uviedol Gašpar. Polícia už vypočula viaceré osoby práve pre posledný kontaktný čas. Presnú odpoveď na otázku, kedy k úkladnej vražde došlo, však môže dať až znalecké skúmanie. Strážcovia zákona zatiaľ nenašli na mieste činu zbraň.Čo sa týka motívu spáchania trestného činu, polícia predpokladá, že smrť novinára súvisí s jeho investigatívnou činnosťou, ale pracuje aj s ďalšími vyšetrovacími verziami.dodal Gašpar.Policajný prezident uviedol, že Slovensko ešte nečelilo takému bezprecedentnému útoku na novinára a takéto konanie odcudzuje.Policajný prezident Tibor Gašpar doplnil, že vlaňajší prípad údajných vyhrážok podnikateľa Mariána Kočnera novinárovi Kuciakovi polícia uzavrela s tým, že nešlo o trestný čin a nemalo ísť ani o priestupok. Polícia mala k dispozícii aj audiozáznam. Postup polície teraz preverí prokuratúra.Vláda sa dnes dohodla na vytvorení špeciálneho tímu s účasťou expertov z policajného zboru, prokuratúry aj SIS. uviedol to na dnešnom brífingu premiér Robert Fico.uviedol premiér. Dodal, že podania občanov môžu byť aj anonymné. "vyhlásil premiér a zároveň požiadal opozíciu, aby sa nesnažila z témy vytĺkať politický kapitál.Minister vnútra Robert Kaliňák doplnil, že k vražde zrejme nedošlo včera, ale už skôr, čo situáciu "neuľahčuje". Polícia však vynakladá maximálne úsilie.uzavrel Kaliňák.Generálna prokuratúra Slovenskej republiky (GP SR) venuje mimoriadnu pozornosť prípadu zastreleného novinára z portálu aktuality.sk Jána Kuciaka. TASR o tom dnes informovala hovorkyňa GP SR Andrea Predajňová.Ako dodala, generálny prokurátor Jaromír Čižnár vyslal na miesto obhliadky miesta činu krajského prokurátora. O krvavom incidente sa GP SR dozvedela až z médií. K prípadu sa vyjadrí, keď budú známe bližšie skutočnosti.Motívov vraždy novinára Jána Kuciaka môže byť viacero, ale hlavný motív môže vyplývať najmä z jeho profesijnej činnosti. Pre TASR to v pondelok uviedol bývalý šéf vyšetrovateľov a v súčasnosti advokát Peter Vačok.zdôraznil Vačok. Opätovne pripomenul, že keď bude vyšetrovanie pokračovať pomaly, o to ťažšia bude rekonštrukcia a dokazovanie.K odsúdeniu vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka sa pridali aj Reportéri bez hraníc, ktorí na svojom webe zároveň požadujú dôkladné vyšetrenie "tohto ohavného činu".uviedla Pauline Ades-Mével z mimovládnej organizácie, zasadzujúcej sa za slobodu tlače a médií.Zároveň pripomenula, že Kuciakova smrť je za posledných desať rokov piatym prípadom vraždy novinára v Európskej únii.Vedenie Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) považuje vraždu investigatívneho novinára Jána Kuciaka za absolútne neprijateľný, v modernej histórii Slovenska doposiaľ nevyskytujúci sa skutok, ktorý sa viac nesmie opakovať. TASR o tom informovala hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková.V demokratickej spoločnosti je podľa vedenia RTVS neprípustné, aby prichádzalo k popravám novinárov, ich príbuzných a priateľov pre ich prácu. RTVS to vníma ako útok na slobodnú žurnalistiku a takéto konanie ostro odsudzuje. Verí, že sa zodpovedným orgánom podarí čo najskôr tento čin vyšetriť a jeho páchateľov potrestať. Zároveň vyjadrili hlbokú sústrasť rodine a priateľom zavraždeného reportéra a jeho priateľky.Šéfredaktori slovenských médií odsudzujú vraždu investigatívneho novinára portálu Aktuality.sk Jána Kuciaka a jeho priateľky. Štát v spoločnom vyhlásení vyzývajú, aby urobil všetko preto, aby nebola ohrozená sloboda slova.píše sa vo vyhlásení, ktoré zverejnili médiá na svojich weboch.Vražda novinára je podľa šéfredaktorov vážnym znamením, že sa zločin obracia proti jednému z najdôležitejších pilierov slobody - slobody slova a práva občanov kontrolovať mocných a tých, ktorí prekračujú zákon." uvádzajú.Pod spoločné vyhlásenie sa podpísali šéfredaktori Marián Kolár (TASR), Beata Balogová (SME), Peter Bárdy (Aktuality.sk), Oliver Brunovský (Trend), Ivan Čeredejev (Plus 7 dní), Štefan Hríb (.týždeň), Dušan Karolyi (Košice Dnes), Matúš Kostolný (Denník N), Júlia Kováčová (Nový Čas), Henrich Krejča (Markíza), Roland Kubina (Joj), Ivana Mandáková (Plus 1 deň), František Múčka (Postoj.sk), Peter Palovič (Rádio Expres), Juraj Rybanský (RTVS), Nora Slišková (Pravda), Agáta Staneková (Rádio Aktual), Zoltán Szalay (Új Szó), Marcela Šimková (Hospodárske noviny) a Jaroslav Vrábeľ (Korzár).Spravodajská televízia TA3 považuje za odsúdeniahodné, smutné a neprijateľné, že bol násilne zavraždený novinár a jeho blízka osoba a že táto vražda pravdepodobne súvisí s výkonom povolania investigatívneho novinára. Jej redakcia to vyhlásila v reakcii na smrť investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky.uviedla redakcia TA3 v písomnom vyhlásení, v ktorom vyjadrila sústrasť pozostalým, rodinným príslušníkom, ako aj všetkým blízkym osobám obetí.Vedenie územného združenia Syndikátu novinárov ČR pre Prahu a Stredočeský kraj vyjadrilo v pondelok úprimnú sústrasť všetkým pozostalým i kolegom chladnokrvne zavraždených Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej.uviedlo združenie na Twitteri.O smrti slovenského novinára s partnerkou, ktorá mala podľa polície pravdepodobne súvis s výkonom jeho pracovnej činnosti, informovali české médiá, tlačové agentúry DPA, AP a Reuters i svetové denníky, ako napríklad Washington Post, Blick, Bild či magazín Focus.Predseda Európskeho parlamentu (EP) Antonio Tajani v reakcii na zabitie slovenského novinára Jána Kuciaka na Twitteri napísal:Slovenské úrady vyzval, aby spustili vyšetrovanie tohto prípadu.dodal Tajani.Vraždu investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky vnímajú slovenskí študenti s mimoriadnym zhrozením. Uviedla to Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ), ktorá vyjadrila sústrasť pozostalým obetiam tohto činu.uviedol v písomnom vyhlásení predseda ŠRVŠ Bálint Lovász.Medzi študentmi sú podľa neho aj takí, ktorí sa pripravujú na povolanie novinára.zdôraznil Lovász. Útoky na slobodné médiá a zastrašovanie novinárov považujú študenti za príznačné pre nedemokratické krajiny a nie pre civilizované, proeurópske a prodemokratické spoločnosti.doplnil predseda ŠRVŠ.Vražda investigatívneho novinára portálu Aktuality.sk Jána Kuciaka a jeho priateľky môže mať vážny vplyv na slobodu slova a novinársku prácu. Vo svojom spoločnom vyhlásení to uviedli rektor Paneurópskej vysokej školy (PEVŠ) v Bratislave Juraj Štern a za Fakultu masmédií PEVŠ dekanka a bývalá premiérka Iveta Radičová. Ak sa spoločnosť a štátne orgány nespamätajú, bude mať podľa nich tento strašný skutok efekt výstrahy pre ostatných novinárov či občanov.píšu v spoločnom vyhlásení. Zástupcovia PEVŠ dúfajú, že právo na slobodu slova, právo na ochranu súkromia a osobnosti nebudú musieť byť činmi hrdinstva a obete, dokonca tej najväčšej.podotkli Štern a Radičová.O smrti novinára informuje na sociálnej sieti aj Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde študoval.píše. Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku odsudzuje vraždu novinára a zároveň vyslovuje úprimnú sústrasť rodinám obetí, ako aj celej redakcii Aktuality.sk. Neoficiálna stránka Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na sociálnej sieti uvádza, že smrť Kuciaka a jeho priateľky je prvou vraždou novinára v histórii samostatného Slovenska.informuje.Slovenská sekcia Asociácie európskych novinárov (AEJ) je mimoriadne znepokojená úkladnou vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Konštatuje sa to v stanovisku AEJ zaslanom do redakcie TASR, ktoré podpísali generálny tajomník organizácie Tibor Macák, zakladateľ slovenskej sekcie AEJ Juraj Alner, bývalý predseda Július Lőrincz a člen organizácie Ivan Brada.skonštatovali v stanovisku.Za vraždou vidia útok proti základným princípom právneho, demokratického štátu, proti slobode slova a tlače, jedného z ústavných práv občanov Slovenskej republiky.Slovenská asociácia novinárov (SAN) vyjadruje hlbokú sústrasť pozostalým v prípade vraždy investigatívneho reportéra Jána Kuciaka a jeho priateľky.uviedol predseda SAN Štefan Dlugolinský.