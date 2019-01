Vyšetrovanie Kuciakovej vraždy je asi v štvrtine, povedal M. Lučanský

Prezident Policajného zboru SR hovorí o potrebe dopracovať sa k objednávateľom. Zároveň budú musieť podľa neho polícia a prokuratúra spolupracovať, aby sa celá vec dostala pred súd.

Bratislava 17. januára (TASR) - Vyšetrovanie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej je približne v štvrtine. Povedal to v rozhovore pre Hospodárske noviny policajný prezident Milan Lučanský.



Lučanský hovorí o potrebe dopracovať sa k objednávateľom. Zároveň budú musieť podľa neho polícia a prokuratúra spolupracovať, aby sa celá vec dostala pred súd. "Tam uvidíme, ako dopadne hlavné pojednávanie, kde by mali títo ľudia dostať aj svoje tresty. Pre mňa bude celý tento prípad ukončený až v tomto konaní," uviedol pre Hospodárske noviny.



Policajný šéf potvrdil, že pri vyšetrovaní sa pracuje s viacerými hypotézami, že objednávateľ nemusel byť len jeden, ale mohli byť viacerí. "Verím tomu, že vyšetrovanie to preukáže," doplnil.



Lučanský sa v rozhovore vyjadril aj k voľbe nového policajného prezidenta. Ako povedal, ešte nie je rozhodnutý, či sa bude uchádzať o tento post v blížiacich sa voľbách. "Podľa mojich informácií by mala ministerka vnútra 1. februára vyhlásiť výberové konanie, kam by sa mali uchádzači do 30 dní prihlásiť," avizoval.