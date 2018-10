Zdravotníctvo je transparentnejšie, zhodli sa Kalavská a Cigániková

Ministerka uviedla aj, že zvýšenie miezd pre sestry sa bude od 1. januára budúceho roku pohybovať medzi 100 až 130 eurami.

Bratislava 7. októbra (TASR) – Transparentnosť financovania zdravotníckeho odvetvia sa za posledné obdobie zvýšila. Zhodli sa na tom ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) a poslankyňa Národnej rady SR Jana Cigániková (SaS) v diskusnej relácii TA3 V politike. Opozičná poslankyňa šéfku rezortu zdravotníctva pochválila, že si "ministerstvo robí svoju prácu".



Ministerka Kalavská uviedla, že si uvedomuje "veľký problém" s nedostatkom zdravotníckeho personálu, najmä zdravotných sestier. Preto pripomenula, že v budúcom roku si Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR vyrokovalo s Ministerstvom financií SR "doposiaľ najvyšší rozpočet". Ten chce MZ investovať nielen do zlepšenia materiálno-technického vybavenia nemocníc, ale aj do platov zamestnancov. "Avizovali sme zvýšenie platov všetkým nelekárskym zdravotníckym pracovníkom. Toto zvýšenie by sa malo pohybovať v minimálnej sume od 70 až 90 eur," uviedla Kalavská. Vysvetlila, že zvýšenie miezd pre sestry sa bude od 1. januára budúceho roku pohybovať medzi 100 až 130 eurami. "Na niektorých pozíciách pôjde aj o zvýšenie 300 eur," dodala.



Ministerka taktiež pripomenula, že cieľom je motivovať zdravotníckych pracovníkov aj lepším vybavením. Vysvetlila, že z praxe sama vie, že pomôcť môže aj dodanie nových modernejších postelí pre pacientov do nemocníc. "Dodať by sme chceli 9000 nových postelí. Financie sa nám podarilo ušetriť pri verejnom obstarávaní," uviedla. Jej cieľom je aj to, aby všetky onkologické centrá mali lineárne urýchľovače, CT prístroje či magnetickú rezonanciu. Pripomenula, že ministerstvo avizovalo aj skríningové programy či financovanie pohotovostných služieb. "Snahou MZ je poskytnúť nemocniciam komplexné vybavenie," pripomenula Kalavská.



Cigániková na margo zvyšovania platov uviedla, že sa jej tento model nepáči, pretože môže na niektorých pracovníkov "pôsobiť nedostatočne motivujúco". "Prečo by sa mal niekto snažiť viac, keď vie, že bude mať rovnako ako ten, kto sa možno snaží menej," uviedla. "Ak tu chceme sestry mať a chceme, aby boli dobre zaplatené, nemyslím si, že platový automat je správny," povedala poslankyňa v diskusnej relácii. Taktiež si myslí, že zamestnávatelia by sa mali "o sestry biť". Cigániková mieni, že problém nedostatku sestier je v tom, že nie všetky nemocnice dodržiavajú platné pravidlá – napríklad personálne normatívy.



Ministerke tiež vyčíta, že hoci sa nárast ekonomiky pohybuje vo výške sedem percent, zdravotníctvo dostane o jedno percento menej. Taktiež sa jej nepáči, že ministerstvo "podporuje iba vybrané nemocnice". Podľa členky zdravotníckeho výboru by bolo oveľa správnejšie, keby nemocnice dostávali financie od poisťovní podľa odrobených výkonov.



"Dookola vybavujete tie najzadlženejšie nemocnice a udržiavate ich v tom stave," uviedla Cigániková. Nemocnice by si podľa nej samy mali financie rozdeliť podľa toho, kde je to potrebné, či už na platy sestier alebo na prístrojové vybavenie. Ministerka na margo Cigánikovej slov uviedla, že práve preto je zavedený DRG systém, ktorý sa snaží tieto nedostatky vyriešiť.



Ministerka a opozičná poslankyňa sa taktiež dotkli témy odstúpenia generálneho riaditeľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) Miroslava Kočana. Zhodli sa, že urobil pre štátnu poisťovňu "kus dobrej práce". Kalavská o dôvode jeho odchodu hovoriť nechcela. Podľa jej slov s Ľubicou Hlinkovou, ktorá je aktuálne poverená vedením VšZP, mala už predchádzajúcu pracovnú skúsenosť a považuje ju za "odborníčku, osobu bez káuz a ľudsky tiež vyhovujúcu".