Paška: Cesta na dosiahnutie dohody EÚ s Britániou je otvorená

Bratislava 20. januára (TASR) – Cesta na dosiahnutie dohody medzi Európskou úniou (EÚ) a Veľkou Britániou o brexite je stále otvorená. Ide hlavne o sformovanie britskej pozície. Je dôležité, aby premiérka Theresa Mayová mala podporu vlastného poslaneckého klubu a severoírskych unionistov, predstavujúcich dostatočnú väčšinu na schválenie dohody. V diskusnej relácii televízie TA3 V politike to vyhlásil prvý podpredseda SNS a poslanec parlamentu Jaroslav Paška.



Vzhľadom na postoje konzervatívnych poslancov a unionistov k mechanizmu tzv. írskej poistky podpredseda SNS očakával zamietnutie dohody s EÚ. "Z tohto dôvodu bolo zrejmé, že Mayová nebude úspešná pri hlasovaní," vyhlásil. Dôležité pre Slovensko a EÚ podľa neho je, že britský parlament potvrdil premiérku vo funkcii na ďalšie obdobie a rokovanie.



"Rozdiel bol obrovský, 202 za, 432 proti. To vyzerá ako úplne beznádejné a že dohoda nemôže byť dosiahnutá," uviedol poslanec Národnej rady (NR) SR za SaS Eugen Jurzyca o hlasovaní. Šancu na dohodu o vzájomných vzťahoch oboch strán vidí aj po tzv. tvrdom brexite, "lebo budú nanovo rozdané karty".



Nové referendum o zotrvaní Británie v EÚ obaja diskutujúci odmietli. "Bola by to iba hra o informáciách a sformovaní poloprávd. Nebolo by to dobré riešenie, rozdelilo by Britániu, skomplikovalo by to situáciu pre EÚ, pretože by sa čakalo na iné výsledky," myslí si Paška.



Podľa Jurzycu predstavuje druhé referendum riziko. "Ak by dopadlo tesne naopak, hrozilo by tretie referendum," domnieva sa s tým, že by to prinieslo roky nestability, ktoré si EÚ ani Británia neželajú.



Paška očakáva, že Mayová budúci týždeň predstaví nový plán dohody, ktorý bude taký, "aby vyhovela poslancom vlastnej strany a koalície", a aj mechanizmus na jeho presadenie. Obáva sa, že krajiny ako Francúzsko nebudú ochotné ustúpiť Británii. "Ak nedôjde k dohode, bude to z viny EÚ aj Británie," dodal.



Jurzyca považuje za dôležité, aby sa neničil vzájomný obchod a možnosť voľného pohybu osôb. "Treba zabojovať za to, aby nerástli bariéry,” zdôraznil s tým, že pre obe strany predstavujú colné aj necolné bariéry veľkú škodu a najväčšie riziko do budúcnosti.



Po prípadnej nedohode by si podľa Pašku EÚ a Británia mali na krátkodobé obdobie dohodnúť provizórne opatrenia pre obchodovanie, dopravu, pohyb osôb, ich zotrvania na pracoviskách či prípadný odchod. "Aby problém tvrdého brexitu nebol katastrofou pre ľudí," zdôraznil.



Druhým riešením je smerovať k dohode, postupovať 'per partes' v oblastiach, na ktorých sa strany vedia zhodnúť. Na komplikované otázky, akou je írska hranica, by sa malo vytvoriť dlhšie prechodné obdobie, rokovať a analyzovať, ako veci fungujú, navrhol Paška.