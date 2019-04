Gál:Most-Híd má vybraných kandidátov na ÚS,ešte sa dohodne s koalíciou

Krajniak si myslí, že naprieč koalíciou a opozíciou by sa dal nájsť prienik na menách kandidátov.

Bratislava 28. apríla (TASR) - Strana Most-Híd má jasno v tom, ktorých uchádzačov o post ústavného sudcu by pri ďalšej voľbe v pléne podporila, musí však nájsť dohodu s koaličnými partnermi. V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to povedal minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd). Poslanec parlamentu Milan Krajniak (Sme rodina) je podľa vlastných slov ochotný rokovať s koalíciou o vhodných kandidátoch.



"Máme jasno v tom, ktoré mená áno, máme ich viac ako desať, ale keďže sme vládna koalícia, vládneme na základe vládnej väčšiny, musíme nájsť dohodu v koalícii," vyhlásil Gál s tým, že pokiaľ sa v koalícii zhodnú na menách, následne vedia rokovať aj s opozíciou.



Krajniak si myslí, že naprieč koalíciou a opozíciou by sa dal nájsť prienik na menách kandidátov. Dodal, že je ochotný diskutovať, a keby vládna koalícia nebola pyšná, vedeli by nájsť zhodu na desiatich menách.



Minister pripomenul, že proces výberu kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR sa vďaka verejným híringom otvoril. "Vieme ich posúdiť, nevolíme ľudí, o ktorých nič nevieme, lebo sa musia prezentovať. Je tu široká debata o týchto kandidátoch, o ich pozitívnych a negatívnych vlastnostiach," zhodnotil v relácii verejné vypočúvanie uchádzačov pred parlamentným ústavnoprávnym výborom.