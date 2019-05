Moskva odsúdila extrémizmus kotlebovcov

Moskva sa pozastavuje nad tým, že ĽSNS velebí čelných predstaviteľov vtedajšieho režimu vrátane Jozefa Tisa, ktorého po skončení sa vojny odsúdili na smrť.

Bratislava 16. mája (TASR) - Rezort ruskej diplomacie sa veľmi kriticky vyjadril o Ľudovej strane Naše Slovensko (ĽSNS) vedenej Marianom Kotlebom. Vyplýva to z tohtoročnej hodnotiacej správy ministerstva zahraničných vecí, ktorá sa zaoberá velebením nacizmu, šírením neonacizmu a iných foriem rasizmu, rasovej diskriminácie a xenofóbie. Moskva ho zverejnila 6. mája tohto roku. Na dokument poukazuje denník Pravda.



Hodnotiaca správa najprv oceňuje, že štátne orgány na Slovensku si pravidelne a dôstojne pripomínajú obete druhej svetovej vojny a oficiálni predstavitelia kladú vence k hrobom a pamätníkom sovietskych vojakov, ktorí položili život v boji proti fašizmu.



Dokument ruskej diplomacie sa v jednej časti zmieňuje o ĽSNS ako o jedinej registrovanej strane na Slovensku, ktorá otvorene sleduje extrémistické myšlienky s prvkami rasovej nenávisti, zvlášť používa protirómsku rétoriku. Správa upozorňuje na to, že kotlebovci stavajú na národnom socializme, za príklad ktorého si berú profašistický vojnový Slovenský štát. Moskva sa pozastavuje nad tým, že ĽSNS velebí čelných predstaviteľov vtedajšieho režimu vrátane Jozefa Tisa, ktorého po skončení sa vojny odsúdili na smrť. V správe sa tiež pripomína, že Kotlebu v minulosti polícia zadržala v súvislosti so skandovaním nacionalistických hesiel.