Delostrelci z Rožňavy a Michaloviec absolvujú medzinárodné cvičenie

Séria cvičení bude prebiehať od 25. februára do 10. marca.

Bratislava 21. februára (TASR) - Profesionálni vojaci z michalovského samohybného delostreleckého oddielu a raketometného oddielu z Rožňavy sa zúčastnia na medzinárodnom cvičení Dynamic Front 2019 v poľskom výcvikovom priestore Toruň a nemeckom výcvikovom priestore Grafenwoehr. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva obrany SR Danka Capáková, ktorá spresnila, že séria cvičení bude prebiehať od 25. februára do 10. marca.



"Počas dvojtýždňového cvičenia si 125 príslušníkov Ozbrojených síl SR so šiestimi samohybnými kanónovými húfnicami Zuzana a ďalšou podpornou a zabezpečovacou technikou spoločne s kolegami z členských krajín NATO precvičia spôsobilosti palebnej podpory pozemných vojsk v zostave Veliteľstva pozemných palieb – TSFC," priblížila hovorkyňa rezortu obrany.



"Možnosť cvičiť plnenie palebných úloh v zostave spojeneckých jednotiek je mimoriadne prínosná," uviedol veliteľ jednotky a zároveň veliteľ samohybného delostreleckého oddielu Michalovce Roman Bobaľ.



Cieľom cvičenia je podľa rezortu obrany aj príprava jednotky delostreleckých spôsobilostí na nasadenie do posilnenej predsunutej prítomnosti v roku 2020. "Zároveň je príležitosťou pre príslušníkov štábu zaradiť sa do štruktúry TSFC v oblasti riadenia paľby, plánovania operácie a spravodajstva," uzavrela Capáková.