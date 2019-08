Podpredseda Mosta-Híd Ábel Ravasz nedávno uviedol, že ak sa nepodarí s SMK dohodnúť, bude strana nútená ísť do volieb sama.

Bratislava 17. augusta (TASR) - Strany Most-Híd a SMK budú pokračovať v rokovaniach v pondelok (19. 8.). TASR to potvrdili hovorkyňa Mosta-Híd Klára Debnár a tlačový tajomník SMK Róbert Králik.



"Stretnutia sa naša delegácia zúčastní a zachováme sa podľa toho, aké vysvetlenie dostaneme na aktuálne otázky ťažiace našu komunitu aj celú spoločnosť," uviedol Králik v súvislosti s údajnou zverejnenou komunikáciou Mariana K., v ktorej sa spomína aj predseda Mosta-Híd Béla Bugár.



Riešenie spoločného postupu je pre SMK dôležité, ale elementárna slušnosť a dôležitosť je omnoho dôležitejšia, deklaroval. "Predstavitelia oboch strán budú mať priestor vyjadriť sa aj k aktuálnym témam," povedala Debnár.



"Všetky ostatné kroky budú závisieť od záverov pondelkového rokovania," doplnil Králik. Strana na ňom plánuje predostrieť Mostu-Híd svoje podmienky, informoval. "Na tomto stretnutí sa delegácie oboch strán budú venovať konkrétnym podmienkam spolupráce formou koalície," potvrdila v predošlom vyjadrení Debnár.



Most-Híd na poslednom rokovaní odovzdal predstaviteľom SMK základné podmienky strany pre spoluprácu. SMK k nim zaujme konečné stanovisko na rokovaní. Taktiež chcú predložiť svoje zásady, ktoré by chceli dostať do konečnej zmluvy.



Podpredseda Mosta-Híd Ábel Ravasz nedávno uviedol, že ak sa nepodarí s SMK dohodnúť, bude strana nútená ísť do volieb sama. Zdôraznil, že strany musia navzájom rešpektovať svoju identitu. "SMK je etnická strana, Most-Híd je skôr interetnická strana. Toto sa nemôže meniť," doplnil.



Okrem SMK má Most-Híd za sebou sériu rokovaní s MKDSZ-MKDA či Maďarským fórom. Maďarské fórum (MF) po zverejnení údajnej komunikácie Mariana K. vylúčilo spoluprácu s Bélom Bugárom. Možnú spoluprácu medzi Mostom-Híd a MF podľa Debnár predstavitelia oboch strán vylúčili na ich prvom rokovaní, zhruba pred mesiacom.



Vládna strana rokovala aj s mimoparlamentnou Šancou, Rómskou iniciatívou Slovenska a Slovenskou konzervatívnou stranou.