Most-Híd bude na republikovej rade preberať aj prípravu volieb do NRSR

Bratislava 22. júna (TASR) - Predstavitelia Mosta-Híd na sobotnej republikovej rade strany zhodnotia voľby do Európskeho parlamentu, venovať sa budú aj príprave programu, s ktorým pôjdu do budúcoročných parlamentných volieb a príprave snemu strany. Poslankyňa parlamentu Irén Sárközy (Most-Híd) pre TASR uviedla, že témou diskusií bude aj spolupráca s ostatnými maďarskými stranami.



"Keď sa budeme rozprávať o tom, čo ďalej, bude témou aj spolupráca s ďalšími politickými subjektmi," povedala pre TASR Sárközy. Doplnila, že okrem eurovolieb budú vyhodnocovať aj výsledok prezidentských volieb. Rozprávať sa budú aj o ďalších plánoch. "A určite aj o tom, kde sme urobili chyby, ako sa poučiť a ako ideme ďalej," skonštatovala s tým, že diskutovať budú "veľmi otvorene".



Sárközy neotvorí tému šéfa strany, nemyslí si, že republiková rada príde s takým návrhom. Predseda Béla Bugár má podľa nej v strane stále dôveru. Bugár ponúkol po eurovoľbách svoju funkciu, predsedníctvo to odmietlo.



V májových eurovoľbách získal Most-Híd 2,59 percenta hlasov a neobsadil ani jeden mandát. Na Slovensku sú momentálne okrem Mosta-Híd aj neparlamentné SMK a Maďarské fórum. SMK v eurovoľbách tiež neuspela a Maďarské fórum ešte v žiadnych voľbách nekandidovalo, vzniklo len nedávno.