Most-Híd bude rozhodovať o kandidátoch do Európskeho parlamentu

Bratislava 15. februára (TASR) - Strana Most-Híd bude v sobotu rozhodovať o kandidátoch do májových volieb do Európskeho parlamentu. Okrem prípravy na eurovoľby sa budú delegáti Republikovej rady venovať aj politickej situácii, ktorá vznikla v súvislosti s voľbou kandidátov na ústavných sudcov. TASR to potvrdila hovorkyňa Mosta-Híd Klára Debnár.



Most-Híd má v súčasnosti jedného europoslanca, je ním József Nagy. Voľby do europarlamentu sa budú na Slovensku konať 25. mája, obyvatelia budú voliť 14 europoslancov. Hlasovacie právo majú slovenskí občania s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj občania iného členského štátu, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt. Poslanci europarlamentu sú volení na päťročné volebné obdobie.



Pokiaľ ide o politickú situáciu, voľba kandidátov na ústavých sudcov naštrbila vzťahy v koalícii. Po tom, čo parlament nezvolil ani jedného kandidáta, predseda Mosta-Híd Béla Bugár povedal, že ústavný súd bude neuznášaniaschopný a za to nesie zodpovednosť Smer-SD. SNS a Most-Híd totiž podľa jeho slov hlasovali podľa dohody, ktorá mala spočívať vo zvolení aspoň šiestich kandidátov, aby nebol súd nefunkčný. Fico sa na rokovaniach nezúčastňoval.



Parlament má zvoliť spolu až 18 kandidátov, z ktorých má prezident SR vymenovať deviatich. Toľkým sa v sobotu 16. februára skončí funkčné obdobie. Dokopy má Ústavný súd 13 sudcov. Nová voľba bude na schôdzi parlamentu, ktorá sa začne 26. marca.



Bugár po neúspešnej voľbe povedal o vzťahu s Ficom, že je na bode mrazu, nevylúčil ale zmenu. Predseda SNS a NR SR Andrej Danko situáciu v koalícii nevníma ako napätie, ale skôr ako komunikačný problém. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) k situácii povedal, že nesúhlasí s tým, ako sa klub Smeru-SD zachoval pri voľbe a nevie sa s jeho rozhodnutím stotožniť.