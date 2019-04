Most-Híd chce v EP riešiť ilegálnu migráciu a pomáhať mladým rodinám

Jedným z kľúčových bodov programu Mosta-Híd je zastavenie ilegálnej migrácie na vonkajších hraniciach Európskej únie.

Bratislava 30. apríla (TASR) – Program koaličného Mosta-Híd v rámci Európskeho parlamentu zahŕňa zastavenie ilegálnej migrácie, pomoc mladým rodinám, zachovanie schengenskej mobility a riešenie klimatických zmien. Informoval o tom v utorok na tlačovej konferencii v Bratislave.



Jedným z kľúčových bodov programu Mosta-Híd je zastavenie ilegálnej migrácie na vonkajších hraniciach Európskej únie. „Téma prijímania utečencov a ekonomických migrantov musí zostať v rukách členských štátov,“ uviedol europoslanec a líder kandidátky Mosta-Híd do Európskeho parlamentu József Nagy.



Ďalším z bodov programu má byť presadzovanie ochrany národnostných menšín, ktorým chce koaličná strana garantovať „minimálne štandardy ako práva v oblasti menšinovej kultúry, školstva a používania jazykov,“ spresnil Nagy.



Kandidátka do europarlamentu Andrea Vitkóová poukázala na sociálnu časť programu, ktorý sa zameriava na „vyváženie znevýhodnenej situácie detí a rodičov v neúplných rodinách“. Taktiež apeluje na rovnocenné postavenie oboch rodičov pri výchove detí, vrátane rodičovskej dovolenky. Spomenula aj snahu o odstránenie platových rozdielov medzi mužmi a ženami a prísnejšie tresty za domáce násilie.



Most-Híd sa chce venovať na európskej úrovni aj klimatickým zmenám. „Navrhujeme európsku podporu vybudovaniu a prevádzkovaniu zavlažovacích systémov a ochrany pred povodňami,“ uviedol kandidát do europarlamentu Norbert Kurilla.