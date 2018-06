Most-Híd má v sobotu rozhodovať o svojom prezidentskom kandidátovi

Stranícky snem, ktorý sa zíde v Bratislave, má hovoriť aj o komunálnych voľbách a hodnotiť prácu strany.

Bratislava 6. júna (TASR) - Strana Most-Híd má v sobotu (9. júna) rozhodovať o svojom prezidentskom kandidátovi. Stranícky snem, ktorý sa zíde v Bratislave, má hovoriť aj o komunálnych voľbách a hodnotiť prácu strany. TASR to potvrdil predseda klubu Mosta-Híd Tibor Bastrnák a hovorkyňa strany Klára Debnár.



Bugár nevylúčil, že by mohol kandidovať v budúcoročných prezidentských voľbách. TASR už vo februári informovala, že sa Bugárovo meno objavuje v straníckych debatách o prezidentskom kandidátovi. Údajne sa spomínali aj iné mená, napríklad europoslanca József Nagya či exministerky spravodlivosti a poslankyne NRSR Lucie Žitňanskej. Straníci mená komentovať nechcú.



Šéf Mosta-Híd koncom mája priznal, že snem 9. júna rozhodne, či bude kandidovať za prezidenta, alebo nie. "Na sneme sa bude rozhodovať. Aj keby som už teraz vedel výsledok, aj tak by som to nepovedal," poznamenal. Na otázku, či sa na takýto post cíti, odpovedal, že to nie je o pocitoch, ale o zodpovednosti.



Strana bude hovoriť aj o jesenných komunálnych voľbách. Elemér Jakab ešte vo februári hovoril, že základným cieľom Mosta-Híd v týchto voľbách je desaťpercentné zvýšenie zvolených zástupcov strany. V súčasnosti má Most-Híd viac ako 140 starostov a primátorov a vyše 670 komunálnych poslancov. Miestne štruktúry strany nemajú uzatvárať koalície s extrémistami, inak majú voľnú ruku.