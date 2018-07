Most-Híd: Je neprípustné, aby poslanci NR SR navštevovali Krym

Bugárovci tak reagovali na zámer niektorých poslancov NR SR na čele s Petrom Marčekom (nezaradený), ktorí sa na prelome júla a augusta chystajú Krym navštíviť.

Bratislava 20. júla (TASR) - Koaličná strana Most-Híd je proti tomu, aby poslanci Národnej rady (NR) SR navštevovali Ruskom anektovaný Krym. Bugárovci to uviedli na sociálnej sieti s tým, že je to neprípustné.



"Nie sú súkromnými osobami, ale reprezentujú krajinu. Aj vo svojom voľnom čase. Krym je podľa medzinárodného práva ukrajinským územím, a tento fakt uznáva EÚ aj NATO, ako aj oficiálna zahraničnopolitická línia SR. Slovensko neakceptovalo ruskú anexiu Krymu a považuje polostrov za súčasť Ukrajiny a primerane tomu by sa mali slovenskí reprezentanti správať. Zvrchovanosť krajiny a jej poslancov sa v demokracii dokazuje, okrem iného, aj rešpektovaním dohôd," dodal Most-Híd.



Bugárovci tak reagovali na zámer niektorých poslancov NR SR na čele s Petrom Marčekom (nezaradený), ktorí sa na prelome júla a augusta chystajú Krym navštíviť. Tento ich zámer najskôr kritizoval ukrajinský veľvyslanec na Slovensku Jurij Muška. Vyhlásil že naši poslanci týmto krokom porušia ukrajinské zákony. "Nie som šťastný z tohto ich rozhodnutia. Tí, ktorí prídu na pozvanie okupačnej vlády, porušujú ukrajinské zákony. Ukrajinská strana bude reagovať, myslím si, že budú mať zákaz vycestovať v budúcnosti na Ukrajinu," vyjadril sa Muška, ktorý napísal slovenským politickým stranám list, aby svojich poslancov od takýchto krokov odhovorili.



Na jeho slová reagoval predseda parlamentu Andrej Danko (SNS), ktorý Mušku vyzval, aby sa nevyjadroval k súkromným cestám poslancov. "Poslanci majú svoje právne a spoločenské postavenie. Slovensko je zvrchovaný a demokratický štát. Ak sa akýkoľvek občan, tobôž poslanec NR SR, rozhodne kamkoľvek vycestovať, nebude žiaden veľvyslanec hovoriť o tom, či tam ísť má, alebo nemá," povedal Danko na adresu veľvyslanca.



Podobne aj slovenské ministerstvo zahraničných vecí požiadalo Mušku, aby na tlmočenie svojich postojov uprednostňoval obvyklú diplomatickú komunikáciu pred verejnými vyhláseniami. "Pokiaľ ide o avizovanú cestu pána Marčeka a ďalších osôb na Krym, ako sa to uvádza v stanovisku predsedu NR SR, tieto osoby plánujú navštíviť Krym nie ako poslanci Národnej rady SR, ale ako súkromné osoby. Tieto skutočnosti, ako aj postoj slovenskej diplomacie v danej veci sú všeobecne známe a boli opakovane tlmočené tak ukrajinskému veľvyslancovi na Slovensku, ako aj našim ukrajinským partnerom v Kyjeve," povedal hovorca rezortu Peter Susko.



Marček zatiaľ nechce prezradiť, ktorí z poslancov koalície s ním idú. Odletieť majú 31. júla do Moskvy a následne 1. augusta na Krym. Vrátiť sa plánujú 4. augusta.



Marček pripomína, že Krym sa k Rusku pripojil na základe referenda. "Toto územie odjakživa patrilo k Rusku. Nikita Chruščov ho daroval Ukrajine, ale to neznamená, že má právo si na neho nárokovať. V novembri 2017 som bol v Kyjeve ako pozorovateľ, hovoril som s ľuďmi a pred parlamentom som videl stanový tábor protestujúcich. Občania Kyjeva sa ma pýtali, či nevidíme, čo sa deje na Ukrajine, v akom režime žijú, že sú porušované ich práva a neexistuje sloboda slova," tvrdí Marček, ktorý si myslí, že ľudské práva nie sú porušované na Kryme, ale práve na Ukrajine.



Oficiálny postoj Slovenska je, že anexia Krymu bola porušením medzinárodného práva. Marček si to však nemyslí. "Lebo Krym odjakživa patril Rusku," povedal. Ak dostane zákaz vstupu na Ukrajinu, bude ho to mrzieť. "Lebo mám ukrajinský ľud rád a mám tam priateľov. Ale myslím si, že Porošenkov režim padne, a tým padne aj môj zákaz vstupu," dodal.