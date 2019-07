Most-Híd nechce vo volebnej kampani používať populistické témy

Jednou z priorít, ktoré chce vládna strana presadiť ešte do konca aktuálneho volebného obdobia, je zníženie nezdaniteľnej časti základu dane.

Bratislava 20. júla (TASR) - Koaličný Most-Híd chce v kampani pred budúcoročnými parlamentnými voľbami ponúknuť riešenia na aktuálne problémy tak, aby posilnili regióny a národnostné menšiny. Pre TASR to uviedla hovorkyňa strany Klára Debnár. V kampani strana nechce používať populistické témy. V súvislosti s bojom s extrémistickými silami apeluje Most-Híd na ostatné politické strany, aby voličov ĽSNS neoslovovali "bludmi a burcovaním".



Volebnú kampaň odštartuje Most-Híd v septembri. "Strana Most-Híd nikdy nebojovala a ani nebude bojovať populistickými heslami a témami. Tento spôsob považujeme za nebezpečný a je nám proti srsti," uviedla pre TASR Debnár. Zodpovedná strana má podľa hovorkyne voličom ponúknuť reálnu víziu v oblasti školstva, zdravotníctva, pôdohospodárstva, životného prostredia či v sociálnej oblasti.



Extrém podľa Mosta-Híd jedna strana neporazí. "V straníckych centrálach sa v tomto období už rysujú stratégie a v lepšom prípade aj volebné programy. Most-Híd apeluje na všetky strany, koaličné aj opozičné, staré aj nové, aby voličov strany Mariana Kotlebu neoslovovali bludmi a burcovaním," doplnila hovorkyňa.



Jednou z priorít, ktoré chce vládna strana presadiť ešte do konca aktuálneho volebného obdobia, je zníženie nezdaniteľnej časti základu dane. Aktuálne je v druhom čítaní novela zákona o dani z príjmov z dielne Mosta-Híd, ktorá túto zmenu navrhuje. Podľa Debnár chce tak strana dosiahnuť, aby pracujúci platili nižšie dane.



Most-Híd ponúkol mimoparlamentným stranám, s ktorými sa vie dohodnúť, miesta na svojej kandidačnej listine v parlamentných voľbách. S mimoparlamentnou SMK sa na takomto postupe nedohodlo. O inej forme spolupráce majú strany ešte diskutovať. Most-Híd rokoval aj s mimoparlamentným Maďarským fórom a MKDA-MKDSZ.



Okrem maďarských strán rokoval Most-Híd podľa podpredsedu strany Ábela Ravasza s neparlamentnou Slovenskou konzervatívnou stranou, Rómskou iniciatívou Slovenska a Šancou. Do konca leta by strana mala mať ucelený obraz toho, čo chce a stranícke štruktúry by na jeseň mali odsúhlasiť ďalší postup.