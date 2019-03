Most-Híd nerozumie obratu postoja SNS k financovaniu ozbrojených síl

Výsledky rokovaní, ktoré s americkou stranou vedie ministerstvo zahraničných vecí, musia byť podľa Mosta-Híd v súlade so záujmami SR a jej právnym poriadkom.

Bratislava 10. marca (TASR) – Most-Híd nerozumie radikálnemu obratu postoja strany SNS k financovaniu ozbrojených síl. Reaguje tak na vyhlásenie predsedu Národnej rady SR a SNS Andreja Danka o možnom odchode SNS z vlády v prípade, ak bude prijatá finančná pomoc USA na rekonštrukciu vojenských letísk na Slovensku. Stanovisko TASR poskytla hovorkyňa Mosta-Híd Klára Debnár.



Spojenecké investície do infraštruktúry ozbrojených síl by podľa strany mali byť vo všeobecnosti vnímané pozitívne. "Predstavitelia SNS vrátane ministra obrany v diskusiách o nevyhovujúcom stave našej armády doteraz argumentovali tým, že ozbrojené sily sú podfinancované. Preto nerozumieme radikálnemu obratu stanoviska SNS, ktorým naznačuje, že finančných prostriedkov je zrazu dosť," uvádza sa v stanovisku. Výsledky rokovaní, ktoré s americkou stranou vedie ministerstvo zahraničných vecí, musia byť podľa Mosta-Híd v súlade so záujmami SR a jej právnym poriadkom.



Andrej Danko v diskusnej relácii televízie TA3 V politike okrem pohrozenia odchodom z koalície avizoval, že ak budú rokovania o ponuke pokračovať, národniari budú iniciovať uznesenie NR SR. To má viesť k zastaveniu rokovaní rovnako ako v prípade globálneho paktu o migrácii. "Slovensko má dosť svojich peňazí, nikdy žiadne iné vojská okrem cvičení na území SR byť nemôžu," zdôraznil Danko, podľa ktorého si musí Slovensko platiť obranyschopnosť z vlastných zdrojov.