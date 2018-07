Most-Híd: Pri bagatelizovaní Nočných vlkov by sme mali byť opatrní

Polícia objektu venuje pozornosť a doposiaľ nezaznamenala žiadne protiprávne konanie, priestupok ani trestný čin.

Bratislava 24. júla (TASR) - Prítomnosť akýchkoľvek polovojenských jednotiek na území Slovenska je nežiaduca, či už ide o slovenské alebo zahraničné zoskupenia. Na sociálnej sieti to uviedla koaličná strana Most-Híd.



"V dobe, keď svet znepokojujú hybridné vojny, by sme mali byť obzvlášť opatrní pri bagatelizovaní aktivít organizácie Noční vlci na našom území. Most-Híd bude so zvýšeným záujmom sledovať, či ministerstvá vnútra a zahraničných vecí využijú svoje kompetencie na monitorovanie týchto aktivít a prípadné kroky, ktoré v tomto smere podniknú," avizujú bugárovci.



O objekte Nočných vlkov v Dolnej Krupej pri Trnave sa začalo hovoriť pred niekoľkými dňami. Polícia uviedla, že vojenské stroje, ktoré sa v areáli nachádzajú, sú vraj historickými exponátmi, ktoré by mali byť vystavené a prístupné verejnosti na jeseň. Časť techniky je tiež majetkom občianskeho združenia, ktoré je členom Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR a podľa zákona o ochrane pred požiarmi plní úlohy obecnej hasičskej jednotky. "Pre úplnosť, združenie sa vo svojej činnosti okrem iného venuje aj prestavbe starej vojenskej techniky na funkčné hasičské vybavenie súvisiace napríklad s transportom záchranných zložiek pri mimoriadnych udalostiach," doplnil hovorca policajného Prezídia Michal Slivka.



"Ide o pojazdné vozidlá, ktoré, samozrejme, nie sú streľbyschopné. Ako sme už viackrát zdôraznili, celú situáciu v súvislosti s týmto objektom monitorujeme a v prípade akéhokoľvek podozrenia na protiprávnu činnosť okamžite zasiahneme," vysvetlil Slivka. Polícia objektu venuje pozornosť a doposiaľ nezaznamenala žiadne protiprávne konanie, priestupok ani trestný čin. V objekte sa mala nachádzať aj strelnica, čo polícia po previerke nepotvrdila.



Na základňu ruského motorkárskeho gangu Noční vlci sa plánujú na rokovaní brannobezpečnostného výboru parlamentu pýtať ministerky vnútra Denisy Sakovej (Smer-SD) poslanci strany SaS. "Na najbližšom zasadnutí výboru sa budeme pýtať ministerky vnútra Denisy Sakovej, čo o tejto základni vie. Keďže je o tejto skupine známe, že je paramilitantnou organizáciou s väzbami na ruského prezidenta Putina, očakávame, že zareaguje aj ministerstvo zahraničných vecí," povedal podpredseda SaS Ľubomír Galko.