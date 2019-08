Most-Híd: Od začiatku máme názor, že stratifikácia do ústavy nepatrí

Bratislava 18. augusta (TASR) - Stratifikácia nemocníc podľa strany Most-Híd do ústavy nepatrí. Koaličná strana pripomenula, že tento názor zastávala od začiatku.uviedla pre TASR hovorkyňa strany Klára Debnár v reakcii na nedeľnú informáciu rezortu zdravotníctva o tom, že návrh reformy nemocníc, známy ako stratifikácia, nepredloží ako ústavný zákon. Strana Smer-SD reagovala, že návrh reformy nemocníc v podobe obyčajného zákona nepodporí. Strana SNS chce počkať na stanovisko Smeru-SD na Koaličnej rade. Podporu návrhu zákona o stratifikácii v podobe obyčajného zákona zatiaľ avizovala opozičná SaS. Navrhovaná reforma nemocníc ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej, známa ako stratifikácia, by mala nemocnice rozdeliť do troch kategórií a určiť, aké typy zdravotných úkonov sa v nich budú vykonávať.Projekt mala ministerka predložiť na rokovanie vlády 21. augusta. V prípade schválenia ústavného zákona by nadobudol účinnosť od 1. januára 2024. Dovtedy sa majú súčasné nemocnice pretransformovať na nové typy.