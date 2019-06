MOST-HÍD PONÚKA MIESTA NA KANDIDÁTKE STRANÁM, S KTORÝMI SA DÁ DOHODNÚŤ

Správu aktualizujeme.

Bratislava 22. júna (TASR) - Most-Híd ponúka stranám, s ktorými sa vie dohodnúť na spolupráci, miesta na kandidačnej listine. Mieni rokovať o spolupráci so stranami, ktoré zdieľajú hodnoty Mosta-Híd, nielen s menšinovými. Oznámil to predseda Mosta-Híd Béla Bugár po rokovaní Republikovej rady.



B. BUGÁR PONÚKOL STRANE SVOJU FUNKCIU, TÁ TO NEPRIJALA

Predseda Mosta-Híd Béla Bugár opäť ponúkol strane svoju funkciu. Tá to neprijala. Bugár to potvrdil po sobotňajšom rokovaní Republikovej rady strany v Bratislave. V súvislosti s koalíciou uviedol, že situáciu nevníma tak, že by mali byť predčasné voľby.