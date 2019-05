Most-Híd: Rozhodnutie voličov rešpektujeme

Most-Híd je proeurópska strana, jej europoslanec J. Nagy v predchádzajúcom období dosiahol vynikajúce výsledky. Vďaka nemu menšinové právne minimum je už na stole Európskej komisie, pripomína strana.

Bratislava 26. mája (TASR) – Rozhodnutie voličov parlamentná strana Most-Híd rešpektuje. Strana to uviedla na svojom profile na sociálnej sieti v reakcii na neoficiálne výsledky eurovolieb, podľa ktorých by nemala získať ani päť percent hlasov. Zároveň Most-Híd uviedol, že pokračuje na domácej pôde v prospech Slovenska aj Európskej únie.



"Účasť v porovnaní s účasťou pred piatimi rokmi sa síce zvýšila, ale 80 percent voličov sa aj včera rozhodlo neovplyvniť chod európskych dejín. Ale smerovanie Únie ovplyvnia aj oni," uvádza sa vo vyjadrení strany. Svoj názor podľa Mosta-Híd nevyjadrili a "poskytli priestor aj tým, ktorí našu krajinu chcú vyviesť zo spoločenstva, vďaka ktorému sa aj na Slovensku žije lepšie, slobodnejšie a v mieri".



"Most-Híd je proeurópska strana, jej europoslanec József Nagy v predchádzajúcom období dosiahol vynikajúce výsledky. Vďaka nemu menšinové právne minimum je už na stole Európskej komisie," pripomenula strana s tým, že Nagy už nedostal ďalší mandát na to, aby mohol pokračovať v práci v oblasti ochrany práv menšín.



Voľby do Európskeho parlamentu (EP) by mala vyhrať koalícia Progresívne Slovensko (PS) - Spolu. V europarlamente by mali sedieť aj poslanci Smeru-SD, ĽSNS, KDH, SaS a OĽaNO. Vyplýva to z predbežných neoficiálnych odhadov politických strán po sčítaní všetkých okrskov. Parlamentné SNS, Most-Híd a Sme rodina by nemali dosiahnuť ani päť percent.