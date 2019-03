Most-Híd sa nemieni zapájať do pretekov o zákonoch

Vyjadrením o skokovom zvýšení minimálnej mzdy o 80 eur strana Smer-SD odštartovala podobné preteky ako v súvislosti so zastropovaním veku odchodu do dôchodku, uviedla hovorkyňa Mosta-Híd K. Debnár.

Bratislava 1. marca (TASR) - Strana Most-Híd sa nemieni zapájať do pretekov o návrhoch zákonov. Očakáva rokovania v rámci koalície a upozorňuje na potrebu vyrovnaného rozpočtu. Most-Híd to uviedol v reakcii na návrhy, ktoré v piatok predstavila SNS. Smer-SD je ochotný o iniciatívach rokovať, keď ich koaličný partner predloží.



"Vyjadrením o skokovom zvýšení minimálnej mzdy o 80 eur strana Smer-SD odštartovala podobné preteky, ako pred časom s vyjadrením v súvislosti so zastropovaním veku odchodu do dôchodku. Neprekvapuje nás, že s vlastnými návrhmi prišla aj SNS. Strana Most-Híd sa do týchto súťaží nikdy nezapája," uviedla hovorkyňa Mosta-Híd Klára Debnár. Most-Híd podľa jej slov svoje predstavy aj v sociálnej oblasti rieši na rokovaniach s koaličnými partnermi.



Pripomína, že zníženie daní zamestnancom zvýšením nezdaniteľnej časti navrhol Most-Híd v roku 2017. "O rok neskôr sme navrhli zníženie daňovo-odvodového zaťaženia, formou daňovo odpočítateľnej položky z daní príjmov právnických osôb v sume desať precent zaplatených odvodov," doplnila.



Hovorí aj o ďalších návrhoch z dielne Mosta-Híd. Napríklad rozšírenie zdvojnásobenia daňového bonusu aj na deti staršie ako šesť rokov, zníženie odvodov pre zdravotné poistenie, podpora seniorov. "Most-Híd všetky návrhy aj v budúcnosti položí na koaličný rokovací stôl a od svojich partnerov očakáva rovnaký prístup," uviedla hovorkyňa. Most-Híd pri opatreniach zdôrazňuje potrebu vyrovnaného rozpočtu.



"Akýkoľvek vládny návrh zákona musí byť predmetom rokovaní koaličnej rady. Keď ich koaličný partner predloží, sme pripravení o konkrétnych návrhoch diskutovať," uviedol v reakcii na návrhy SNS hovorca Smeru-SD Ján Mažgút.



SNS plánuje na najbližšiu schôdzu parlamentu predložiť návrhy na zníženie viacerých daní či zavedenie povinnosti uvádzať pôvod mäsa aj v reštauračných a stravovacích zariadeniach. V daňovej oblasti chce SNS znížiť daň z príjmu právnických osôb na 15 percent s účinnosťou od 1. januára 2020. Na desať percent má klesnúť aj daň z pridanej hodnoty na potraviny a pre printové médiá. Ďalším opatrením má byť zrušenie koncesionárskych poplatkov pre seniorov, posledným piatym sa má zaviesť povinnosť uvádzať pôvod mäsa aj v reštauračných a stravovacích zariadeniach.



Predseda SNS Andrej Danko verí, že tento spôsob predloženia návrhov pomôže odhaliť záujmy a charakter jednotlivých politikov. Či už opozičných, ale aj koaličných. Vo svojom vyjadrení hovoril aj o potrebe zmeny politickej práce. "Staré koaličné rady, vysedávania už prestávajú fungovať," poznamenal vo zverejnenom videu, kde hovorí aj o spomínaných návrhoch zákonov.



Ministerstvo financií (MF) SR upozornilo, že predstavené návrhy z dielnej koaličnej SNS by mohli mať negatívny vplyv na verejné financie. "Na prvý pohľad by prijatie takýchto návrhov znamenalo opustenie cieľa vyrovnaného hospodárenia, čo je jeden z bodov programového vyhlásenia vlády. Takéto návrhy musia byť predmetom koaličnej dohody," upozornila v stanovisku pre médiá hovorkyňa ministerstva Alexandra Gogová.