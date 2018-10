Most-Híd teší posun vo vyšetrovaní únosu, trvá na doterajšom postoji

Vyšetrovanie tohto prípadu na Slovensku i v Nemecku pokračuje.

Bratislava 2. októbra (TASR) - Vládny Most-Híd vníma pozitívne, že po dôraznom posune v prípade úkladnej vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej vyšetrovatelia napredujú aj v prípade únosu vietnamského občana. Strana opakuje svoje stanovisko, že ak sa potvrdí vedomá a aktívna účasť niektorých zo slovenských štátnych orgánov na únose, vie, ako má konať.



Zdôrazňuje tiež, že politici musia nechať pracovať vyšetrovateľov, políciu a prokuratúru. "To je dôležité, a nie politické vyhlásenia," doplnila hovorkyňa Mosta-Híd Klára Debnár.



V prípade únosu vietnamského občana Trinh Xuan Thanha dal dozorujúci prokurátor po preskúmaní spisového materiálu vyšetrovateľovi pokyn, aby začal trestné stíhanie vo veci prečinu obmedzovania osobnej slobody spolupáchateľstvom. Pre TASR to potvrdil prokurátor Michal Šúrek z Krajskej prokuratúry v Bratislave.



Trinh Xuan Thanha mala uniesť vlani v júli z Nemecka cez Slovensko do Vietnamu vietnamská tajná služba. Pri únose malo byť využité aj slovenské vládne lietadlo. Vyšetrovanie tohto prípadu na Slovensku i v Nemecku pokračuje. Koncom septembra o tejto veci rokovala aj ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) so svojím nemeckým kolegom Horstom Seehofferom v Berlíne.