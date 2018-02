Ústavný strop veku odchodu do dôchodku nie je podľa Most-Híd správny

Na margo ohláseného druhého vládneho sociálneho balíčka avizoval, že Most-Híd chce pomáhať ľuďom, ktorí nemajú zamestnanie, ale chcú pracovať.

Bratislava 17. februára (TASR) - Koaličná strana Most-Híd nepovažuje za správne bez odbornej a zodpovednej diskusie stanovovať ústavnú hranicu strop veku odchodu do dôchodku, keďže to môže predstavovať vážne bremeno pre verejné financie do budúcnosti. Po sobotňajšom rokovaní Republikovej rady v Bratislave to oznámil líder strany Béla Bugár.



"Ak hovoríme, že v 65. roku by mohli ísť do dôchodku súčasní štyridsiatnici, ako to bude o 20 rokov? Dôležitejšie je, aby každý, kto je pred dôchodkom, aspoň päť rokov vopred vedel, kedy pôjde do dôchodku," povedal Bugár s tým, že takúto úpravu bude jeho strana iniciovať.



Na margo ohláseného druhého vládneho sociálneho balíčka avizoval, že Most-Híd chce pomáhať ľuďom, ktorí nemajú zamestnanie, ale chcú pracovať. "Ten, kto odmieta prácu, nemôže mať rovnaké výhody ako ten, kto je ochotný pracovať. Firmy sa sťažujú, že nemajú dostatok voľných ľudí, na druhej strane vieme, že asi 160.000 občanov je nezamestnaných. Preto budeme podporovať tých, ktorí budú ochotní pracovať," vysvetlil Bugár. Most-Híd chce v rámci sociálneho balíčka navrhovať aj opatrenia na podporu rodín a detí.



Republiková rada zároveň vyjadrila podporu aktivitám Mosta-Híd pri riešení tzv. starých exekúcií. "Prijali sme už dva právne predpisy. Prvý odblokoval osobné bankroty, druhý urobil exekučné konania spravodlivejšími. Sme si ale vedomí, že 3,7 milióna exekučných konaní je záťaž, s ktorou treba niečo robiť. Ak sa napr. desať rokov od niekoho nepodarilo vymôcť nič, situáciu treba riešiť," povedala ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) s tým, že takíto ľudia sa potom nechcú zamestnať, lebo ich príjem by podliehal exekúciám a zostávajú tak v sociálnom systéme.



Lídri Mosta-Híd sa dotkli aj presadenia väčšej nezávislosti policajnej inšpekcie. "Tento týždeň prebehli intenzívne rokovania aj so zástupcami ministerstva vnútra. Práce sa momentálne rozbehli takým tempom, že verím, že v relatívne krátkom čase predstavíme návrh právnej úpravy, ako by malo vyzerať kreovanie policajného prezidenta a policajnej inšpekcie.