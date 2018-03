Most-Híd žiada rekonštrukciu vlády

Strana sa zúčastní na rokovaniach, ktoré inicioval prezident Andrej Kiska.

Bratislava 4. marca (TASR) - Vládna strana Most-Híd sa zúčastní na rokovaniach, ktoré inicioval prezident SR Andrej Kiska. Žiada rekonštrukciu vlády. Túto požiadavku smerom ku koaličným partnerom strana formulovala už cez týždeň. Most-Híd to oznámil vo svojom nedeľnom stanovisku.



Strana reagovala na nedeľné vyhlásenie prezidenta Kisku, ktorý chce s politickými stranami rokovať o ďalšom vývoji na Slovensku po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky. Riešenie vidí v rozsiahlej rekonštrukcii vládneho kabinetu alebo predčasných parlamentných voľbách.



"Strana Most-Híd sa zúčastní na rokovaniach, ktoré inicioval pán prezident. K riešeniam, ktoré navrhol je však potrebné nájsť väčšinovú alebo ústavnú podporu v parlamente, a tá zatiaľ na stole nie je," uviedol Most-Híd v stanovisku.



Podľa strany je na mieste pomenovať aj možnosť, pri ktorej novú väčšinu nie je potrebné hľadať a tou možnosťou je rekonštrukcia súčasnej vlády. "Túto našu požiadavku smerom k našim partnerom sme jasne naformulovali už cez týždeň. Zároveň sme spustili aj vnútrostranícky proces na úrovni okresov, ktorý uzavrieme na rokovaní Republikovej rady v pondelok 12. marca," doplnila strana.



Most-Híd už cez týždeň hovoril, že Robert Kaliňák (Smer-SD) by mal odísť z funkcie ministra vnútra, konať ale musí Smer-SD. Keďže Kaliňák sa nateraz nechystá odstúpiť, Most-Híd zvolal Republikovú radu, na ktorej by sa mala riešiť aj otázka zotrvania strany v koalícii.



Bugárovci vnímajú obrovské napätie v spoločnosti a sú presvedčení, že je nutné naň reagovať. "Prezident Andrej Kiska vo svojom prejave vyzýval politické strany k rokovaniam ohľadom budúcnosti nielen tejto vlády, ale aj krajiny. Paradoxne takúto možnosť hneď odmietla väčšina politických strán," reagoval Most-Híd na vystúpenie hlavy štátu a následné reakcie politikov.



Strana si myslí, že niektoré dnešné prejavy a vyhlásenia čelných predstaviteľov politických strán "určite nepomohli k vyriešeniu vzniknutej situácie". Most-Híd preto vyzýva všetky politické strany, aby neeskalovali ďalej napätie a hľadali kroky k upokojeniu.