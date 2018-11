M. Petko: Nemocnice z ANS potrebujú navýšiť financovanie o 75 mil. eur

Prezident Asociácii nemocníc Slovenska pripomenul, že prvé rokovanie o navýšení zmluvných objemov so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP) skončilo neúspešne.

Martin 8. novembra (TASR) - Sedemdesiatpäť nemocníc združených v Asociácii nemocníc Slovenska (ANS) bude na rok 2019 potrebovať na mzdy definované štátom a na sociálne balíčky zvýšenie finančných prostriedkov o 75 miliónov eur. Na tlačovej konferencii v Martine o tom vo štvrtok informoval prezident ANS Marián Petko.



"Zadefinovali sme štátu, že na budúci rok budeme potrebovať zvýšenie finančných prostriedkov na mzdy, ktoré sú definované štátom a garantované zákonmi a na všetky sociálne balíčky navýšenie o 65 miliónov eur. Tento údaj upravujeme po tom, ako sme v pondelok konečne dostali koeficienty navýšenia z Ministerstva zdravotníctva SR a tá potreba bude 75 miliónov eur," povedal Petko.



Pripomenul, že prvé rokovanie o navýšení zmluvných objemov so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP) skončilo neúspešne. "Dnes sme dostali informáciu zo VšZP, že iniciujú rokovanie na budúci týždeň o tom, ako majú vyzerať zmluvy od 1. 1. 2019. A že sú pripravení hľadať riešenia na navýšenie zmluvných objemov vzhľadom na naše potreby kvôli zvýšeným platom," uviedol prezident ANS.



Doplnil, že so zdravotnou poisťovňou Union a so zdravotnou poisťovňou Dôvera bude ANS rokovať na budúci týždeň. "Ďalší týždeň pôjdeme do výboru Národnej rady SR a budeme informovať výbor, či došlo alebo nedošlo k dohode so zdravotnými poisťovňami. Z toho bude aj vyplývať, či budúcoročný štátny rozpočet je pre zdravotníctvo naozaj dobrý, ako sa popisuje. Alebo sa ukáže, že nie je dostatok finančných prostriedkov," uzavrel Petko.