PROTI BESNOTE: Agrorezort začína 9. apríla leteckú vakcináciu líšok

V prípade nálezu vakcinačnej návnady je potrebné sa vyvarovať manipulácii s ňou.

Bratislava 7. apríla (TASR) – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR štartuje 37. kampaň orálnej vakcinácie líšok proti besnote. Leteckou formou ju bude realizovať Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR v čase od pondelka (9.4.) do nedele (22.4.). Informovala o tom Zuzana Peiger Ačjaková z MPRV SR.



"Cieľom programu je včas detekovať výskyt besnoty a zamedziť vzniku nových prípadov na Slovensku," uviedol Jozef Bíreš, ústredný riaditeľ ŠVPS SR. Úspešným ukončením programu sa zlepší situácia u voľne žijúcich a domácich zvierat, zníži sa nebezpečenstvo prenosu besnoty na domáce zvieratá a ľudí (v roku 2013 boli v blízkosti poľských hraníc zaznamenané dva prípady besnoty u psov), minimalizujú sa výdavky štátneho rozpočtu vynakladané na prevenciu a tlmenie besnoty v rezortoch pôdohospodárstva a zdravotníctva.



Na orálnu vakcináciu líšok proti besnote bude použitých 312.500 vakcinačných návnad. Zmes je naplnená do plastikových toboliek (blistrov), ktoré sú obalené návnadovou hmotou. Návnada je čierno-hnedej farby, guľatého alebo hranatého tvaru, pevnej konzistencie. Vakcinačné návnady sú v čase aplikácie v zmrazenom stave. Pre človeka sú pri bežnom zaobchádzaní neškodné.



Ak sa obsah blistra zapracovaného v návnade dostane na ruky, je potrebné ich umyť ihneď vodou a mydlom. Ak sa obsah blistra dostane na sliznicu úst, nosa alebo očí človeka, je potrebné okamžite vyhľadať lekárske ošetrenie. V prípade nálezu vakcinačnej návnady je potrebné sa vyvarovať manipulácii s ňou a urýchlene opustiť miesto nálezu z dôvodu minimalizácie pachovej stopy, ktorá by mohla líšku odradiť od príjmu vakcinačnej návnady.



Besnota líšok sa na území Slovenska v uplynulé dva roky podľa MPRV nenachádzala. Veterinári naposledy zaznamenali päť prípadov nákazy v tesnej blízkosti poľskej hranice v roku 2015. V programe jej eradikácie sa však vo vymedzených oblastiach aj naďalej pokračuje kvôli nepriaznivej epizootoligickej situácii v Poľsku a na Ukrajine.



Letecké kladenie návnad sa bude vykonávať z letiska Poprad v Žilinskom kraji na území okresov Žilina, Bytča, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš a na území celého Prešovského a Košického kraja.



Besnota je vírusová choroba všetkých teplokrvných živočíchov, postihuje predovšetkým centrálny nervový systém. Patrí medzi zoonózy (choroby prenosné na človeka). Pri typickom priebehu sa choroba prejavuje poruchami vedomia, zvýšenou dráždivosťou, hydrofóbiou, čiastočným a v neskoršom štádiu celkovým ochrnutím. Po objavení sa klinických príznakov sa choroba vždy končí smrťou. Vírus je vylučovaný slinnými žľazami infikovaného živočícha a zvyčajne sa prenáša pohryzením alebo potriesnením porušenej kože. Infikované zviera vylučuje vírus dva až päť dní pred prvými klinickými príznakmi.