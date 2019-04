MPRV: Čokoládové figúrky obsahujú kakaové maslo

Spotrebitelia by pri nákupe veľkonočných čokoládových figúrok mali dbať na ich zloženie, najmä na obsah kakaového masla a čo najvyšší podiel kakaového prášku. V opačnom prípade ide o výrobky z lacnej kakaovej polevy, upozorňuje na to Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Kakaové figúrky, ktoré si spotrebitelia zvyknú zamieňať s čokoládovými, nesmú niesť názov „čokoládové“, pretože nespĺňajú základné požiadavky na zloženie čokolády. Na ich etiketách spotrebiteľ nájde marketingové názvy ako „poleva s kakaovo-mliečnou príchuťou“, „kakaová“ či „mliečna pochúťka“, „kakaová figúrka“, „figúrka z kakaovej hmoty“ či „figúrka z kakaovej polevy“. Na snímke vľavo zajačik z mliečnej čokolády, vpravo z kakaovej polevy.

Bratislava 20. apríla (TASR) – Spotrebitelia by pri nákupe veľkonočných čokoládových figúrok mali dbať na ich zloženie, najmä na obsah kakaového masla a čo najvyšší podiel kakaového prášku. V opačnom prípade ide o výrobky z lacnej kakaovej polevy, upozorňuje na to Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.



Kakaové figúrky, ktoré si spotrebitelia zvyknú zamieňať s čokoládovými, nesmú niesť názov „čokoládové“, pretože nespĺňajú základné požiadavky na zloženie čokolády. Na ich etiketách spotrebiteľ nájde marketingové názvy ako „poleva s kakaovo-mliečnou príchuťou“, „kakaová“ či „mliečna pochúťka“, „kakaová figúrka“, „figúrka z kakaovej hmoty“ či „figúrka z kakaovej polevy“.



„Najdrahšia a základná surovina na výrobu čokolády je kakaové maslo. V nečokoládových figúrkach takmer vždy chýba. Výrobcovia namiesto neho používajú náhrady, ako palmový tuk, bambucké maslo či iné druhy rastlinných tukov. Tie sú nielen lacnejšie, ale aj jednoduchšie na spracovanie. To sa prejavuje aj na špecifickej vôni i bledej farbe figúrok,“ vysvetlil generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu MPRV Milan Lapšanský s tým, že napodobeniny čokolády sú chudobné aj na obsah kakaového prášku - kakaovej sušiny, ktorá tvorí v zložení len 8- až 15-percentný podiel.



Podiel kakaového prášku v čokoládových figúrkach sa predpisuje vyhláškou. V mliečnej čokoláde musí tvoriť minimálne 25 % hmotnosti výrobku, horká čokoláda nesmie obsahovať menej ako 35 % kakaovej sušiny. Výnimkou je biela čokoláda vyrobená z kakaového masla, mlieka alebo mliečnych zložiek a cukrov. „Vo všeobecnosti platí, že čím viac kakaa čokoláda obsahuje, tým menej cukru a prípadne ďalších prídavných látok sa dostane do zloženia,“ skonštatovalo MPRV.



Aj v čokoládových figúrkach sa podľa neho môžu objaviť rastlinné tuky. Ich obsah však nesmie prekročiť 5 % hmotnosti výrobku. „Najkvalitnejšie čokoládové figúry však spozná spotrebiteľ podľa jednoduchého zloženia: cukor, kakaové maslo, kakaová hmota, sušené mlieko, laktóza a sójový lecitín,“ ozrejmilo MPRV.