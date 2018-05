Slovensko nepodporilo zákaz látky, ktorá negatívne vplýva na včely

Agrorezort sa bráni, že už v roku 2010 pre ochrane včiel iniciatívne obmedzil používanie prípravkov s obsahom uvedených látok.

Bratislava 6. mája (TASR) - Slovensko podporuje sprísnenie reštrikcií v používaní neonikotínoidov - pesticídov, ktorých negatívny vplyv na populáciu včiel potvrdzuje aj Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA). TASR o tom informovala Zuzana Peiger Ačjaková z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Napriek tomu sa SR zdržala hlasovania o ich úplnom zákaze v EÚ, čo mimovládna organizácia Greenpeace Slovensko označuje za "zbabelé".



Agrorezort sa bráni, že už v roku 2010 pre ochrane včiel iniciatívne obmedzil používanie prípravkov s obsahom uvedených látok. O úplnom zákaze sa pred hlasovaním radil so zástupcami pestovateľov, včelárov a národných expertov v oblasti ekotoxikológie a včelárstva.



"Z diskusie na stretnutiach bolo zrejmé, že alternatívy za neonikotínoidy zatiaľ nie sú v cukrovej repe a táto plodina by bola navrhovanou reštrikciou najviac ohrozená," konštatuje Ačjaková.



Slovensko teda žiadalo pri používaní neonikotínoidov výnimku pre pestovanie cukrovej repy. "Žiaľ, náš návrh nebol akceptovaný, preto sme sa hlasovania zdržali," vysvetľuje postoj ministerstva Ačjaková.



Zároveň zdôrazňuje, že cukrová repa nepatrí medzi včelomilné plodiny, pestuje sa len na limitovaných plochách a pred škodcami sa chráni morením osiva. Výnimku pre cukrovú repu žiadali aj ďalšie krajiny ako napríklad Poľsko, Fínsko, Litva, Lotyšsko, Belgicko, Bulharsko a Chorvátsko.



Zväz pestovateľov cukrovej repy Slovenska považuje zákaz používania neonikotínoidov za medvediu službu. "Návrat ku klasickej ochrane postrekom proti cicavému hmyzu v porastoch, najmä pri cukrovej repe, bude totiž oveľa väčšou záťažou pre životné prostredie, ale aj ľudí, ktorí aplikujú tieto látky," upozorňuje jeho predseda Robert Kovács.



Podľa koordinátorky kampane Jedlo pre život v Greenpeace Slovensko Kataríny Juríkovej nahradenie zakázanej agrochemikálie povolenou, no rovnako nebezpečnou látkou pre životné prostredie, nie je riešením. "Je načase, aby sme rapídne znížili používanie pesticídov a podporovali prechod na ekologické poľnohospodárske systémy,” myslí si.



Greenpeace Slovensko poukazuje aj na to, že používanie neonikotínoidov v skleníkoch bude aj naďalej povolené. "Vedecké dôkazy však poukazujú na to, že neonikotínoidy presakujú do pôdy okolo skleníkov, kontaminujú vodné zdroje a ohrozujú včely," píše vo svojej tlačovej správe.