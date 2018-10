AGROREZORT: Verejné stravovanie je plne v kompetencii ÚVZ

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR) žiada SaS, aby nesprávnymi informáciami nezavádzala verejnosť a uviedla zverejnené informácie na pravú mieru.

Bratislava 15. októbra (TASR) – Verejné stravovanie je plne v kompetencii Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ), ktorý spadá pod Ministerstvo zdravotníctva SR, a ktorý príručku zverejňuje na svojej webstránke ÚVZ. Agrorezort to uviedol v pondelok pre TASR v reakcii na tlačovú besedu opozičnej strany SaS, ktorá prezentovala hygienickú príručku pre verejné stravovanie.



Odborníčka pre pôdohospodárstvo SaS Jarmila Halgašová povedala, že tento rezort na svojej stránke zverejňuje príručky pre jednotlivé kategórie a tam by mala byť zverejnená aj táto príručka s odkazom, kde ju vedia užívatelia nájsť.



Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR) žiada SaS, aby nesprávnymi informáciami nezavádzala verejnosť a uviedla zverejnené informácie na pravú mieru. Zároveň ministerstvo upozorňuje, že obsah príručky môže vzhľadom na opakovane preukazovanú nekompetentnosť niektorých predstaviteľov strany obsahovať chyby. „Čitatelia by ho mali používať s maximálnou pozornosťou a opatrnosťou, aby sa vyhli možným komplikáciám v budúcnosti,“ konštatuje.



Materiál je určený pre reštauračné zariadenia, výrobcov pokrmov na trhoviskách, v rámci rôznych podujatí, aj pre ich zamestnancov a podobne, uviedla Halgašová s tým, že je zadarmo a budú ju aktualizovať.