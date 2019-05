Rezort spravodlivosti: Náhodné prideľovanie advokátov bude účinnejšie

Po novom bude môcť byť napríklad advokát zapísaný iba v zozname toho okresného súdu, v ktorom má sídlo jeho advokátska kancelária, niektoré okresné zoznamy by sa tiež mali spojiť.

Bratislava 1. mája (TASR) - Náhodné prideľovanie advokátov ex offo bude efektívnejšie. Tvrdí to Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR, ktoré po komunikácii so Slovenskou advokátskou komorou pripravilo nové pravidlá ustanovenia advokátov za úradne pridelených obhajcov. Platiť by mali začať koncom mája.



Po novom bude môcť byť napríklad advokát zapísaný iba v zozname toho okresného súdu, v ktorom má sídlo jeho advokátska kancelária, niektoré okresné zoznamy by sa tiež mali spojiť. Zavádzajú sa tiež tri dôvody, ktoré je možné vyznačiť v systéme pri odmietnutí vygenerovaného advokáta - zákonné dôvody, nezastihnutý alebo zaneprázdnený.



Ďalšie pravidlo hovorí o tom, že pokiaľ si vygenerovaný advokát v období pol roka trikrát neprevezme obhajobu z dôvodu zaneprázdnenosti, systém ho nasledujúceho polroka nebude generovať. Špecializovaný trestný súd si zas pred generovaním advokáta ex offo bude môcť vybrať zoznam advokátov toho okresného súdu, kde sa vykonávajú úkony trestného konania.



"Nesmieme poľaviť v procesnom vylepšovaní," povedal v tejto súvislosti minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd). Nový systém náhodného prideľovania advokátov ex offo začal fungovať začiatkom roka. Na to, aby bol ešte pružnejší, musí podľa rezortu Slovenská advokátska komora pravidelne aktualizovať zoznamy advokátov.