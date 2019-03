MS SR: Návrh exekučnej amnestie nie je správne formulovaný

Poslanci hnutia Sme rodina zároveň kritizovali návrh zákona o zastavení starých exekúcií z dielne rezortu spravodlivosti, pretože podľa nich nepomôže ľuďom, ale len odbremení súdy.

Bratislava 7. marca (TASR) - Ministerstvo spravodlivosti SR si myslí, že návrh exekučnej amnestie nie je z vecného a legislatívno-technického hľadiska správne formulovaný. Rezort to uviedol v reakcii na snahu hnutia Sme rodina uskutočniť referendum o presadení exekučnej amnestie.



"Amnestia je z krátkodobého pohľadu páčivá téma, avšak z dlhodobejšieho hľadiska môže vytvárať nesprávne signály o možnostiach jej opakovania a viesť k nezodpovednosti pri plnení povinností. O to viac v situácii, keď v budúcnosti bude zrejme stále vyšší tlak na udržateľnosť verejných financií," priblížila hovorkyňa rezortu Zuzana Drobová.



Poslanci hnutia Sme rodina zároveň kritizovali návrh zákona o zastavení starých exekúcií z dielne rezortu spravodlivosti, pretože podľa nich nepomôže ľuďom, ale len odbremení súdy. Rezort uviedol, že pomoc súdom nie je samoúčelná. "To, že súdy budú mať kapacitu riešiť iné vážne prípady (maloletí, neplatenie dlhov) rýchlejšie, je v prospech všetkých občanov," vysvetlila Drobová.



Ak je niekto platobne neschopný, má podľa rezortu k dispozícii osobný bankrot. "Tu musí ísť 's kožou na trh' a priznať verejne, že je platobne neschopný. Nie je však správne plošne oddlžovať dokonca neznáme osoby, ktoré môžu byť platobne schopné, akurát platobne neochotné," doplnila hovorkyňa s tým, že ministerstvo sa domnieva, že veritelia prehodnotia vymožiteľnosť svojich nárokov a urobia komerčné rozhodnutie o tom, či v exekúcii treba pokračovať. "Zároveň sa snažíme veľmi vyhýbať morálnemu hazardu," uzavrela.