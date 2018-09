Niektoré zákony v Slov-Lexe budú aj v jazykoch menšín

Preložené budú najvýznamnejšie zákony v jednotlivých právnych oblastiach.

Bratislava 30. septembra (TASR) - Niektoré zákony, aj ten základný - Ústava SR, budú čoskoro na portáli www.slov-lex.sk aj v jazyku národnostných menšín. Okrem ústavy pôjde napríklad o zákony týkajúce sa problematiky menšín. Zverejnené budú v maďarskom, rómskom, českom, rusínskom a nemeckom jazyku.



Informoval o tom minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) na sociálnej sieti. Preklady by mohli byť zverejnené v polovici októbra.



"Slov-Lex - užitočná elektronická zbierka zákonov bude po novom pri niektorých zákonoch preložená do jazykov národnostných menšín," napísal s tým, že elektronická Zbierka zákonov je bezplatne dostupná a zabezpečuje nepretržitý on-line prístup k obsahu platných právnych predpisov.



Gálova hovorkyňa Zuzana Drobová pripomína, že Ústava SR zaručuje občanom tvoriacim na Slovensku národnostné menšiny alebo etnické skupiny za podmienok ustanovených zákonom okrem iného právo rozširovať a prijímať informácie v ich materinskom jazyku a právo používať ich jazyk v úradnom styku.



"Minister spravodlivosti Gábor Gál v rámci svojich rezortných kompetencií takýmto spôsobom reaguje na posilnenie základných práv a slobôd občanov SR, ktorí sú osobami patriacimi k národnostným menšinám a rozširuje ich možnosti dostať sa k dôležitým dokumentom-zákonom, v ich materinskom jazyku," doplnila.



Preložené budú podľa jej slov najvýznamnejšie zákony v jednotlivých právnych oblastiach. Preklady nebudú právne záväzné. "Preklady vybraných právnych predpisov do jazyka národnostných menších budú mať len informatívny charakter, nebudú teda právne záväzné a nebudú ani súčasťou oficiálnej Zbierky zákonov SR," upozornila hovorkyňa.