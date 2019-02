Rezort spravodlivosti sa chce sťahovať do konca roka, zmluvu ešte nemá

Má sa do konca roka presťahovať do areálu Výskumného ústavu zváračského na Račianskej ulici v Bratislave.

Bratislava 9. februára (TASR) - Presný termín sťahovania ministerstva spravodlivosti do nového sídla stále nie je známy. Rekonštrukcia priestorov na Račianskej ulici sa už začala, zmluvu o prenájme rezort ešte nepodpísal. Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) tvrdí, že dôvodom je príprava obsahu zmluvy.



Zmluva ešte nie je podľa Gála pripravená, pretože ide o komplikovanú a náročnú problematiku. Dodáva, že sa na nej pracuje na týždennej báze. "Ja v mene ministerstva a aj vláda, ktorá túto zmluvu musí schváliť, ju podpíšem a schválim výlučne v takej podobe, ktorá je pre štát výhodná. Keď zmluvu dotiahneme do konca, tak by sa sťahovanie malo stihnúť do konca roka 2019," priblížil pre TASR minister. Doplnil, že prenajímateľa by v prípade nedodržania termínu postihli sankcie.



Rekonštrukcia objektu podľa rezortu začala už pred podpísaním zmluvy. "Aby prenajímateľ a teda budúci predávajúci stihol upraviť budovu podľa našich požiadaviek," vysvetlil Gál. Ministerstvo plánuje nové priestory odkúpiť. Šéf rezortu už dávnejšie vysvetlil, že to bude pre štát najvýhodnejšie.



Ministerstvo spravodlivosti sa má do konca roka presťahovať do areálu Výskumného ústavu zváračského na Račianskej ulici v Bratislave. V budove má sídliť aj Centrum právnej pomoci. Doterajšie priestory na Župnom námestí rezortu nevyhovujú z kapacitných dôvodov. O budovu sa momentálne delí s Najvyšším súdom SR.