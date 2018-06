MS: Tvrdenie O. Dostála o spolupráci so Slovenskými brancami je lžou

Inštitúcia je podľa hovorkyne pripravená bezodkladne poskytnúť súčinnosť Ministerstvu kultúry SR, aby preverilo matičné podujatia a aktivity financované zo štátnej účelovej dotácie.

Bratislava 18. júna (TASR) – Spájať, respektíve naznačovať spojenie medzi Maticou slovenskou (MS) s organizáciou Slovenskí branci je konšpiráciou, ktorá hrubo poškodzuje dobré meno verejnoprávnej ustanovizne a uráža jej takmer 29.000 členov po celom Slovensku. Vedenie MS to uviedlo v reakcii na vystúpenie poslanca za SaS Ondreja Dostála počas Hodiny otázok v NR SR vo štvrtok 14. júna.



"Medializované vyhlásenie, že MS spolupracuje na viacerých aktivitách so Slovenskými brancami, je klamstvom, rovnako tak i úvahy, že by zo štátnych dotácií pre MS mohla profitovať polovojenská či extrémistická organizácia," zdôraznila hovorkyňa MS Veronika Matušková.



Inštitúcia je podľa jej slov pripravená bezodkladne poskytnúť súčinnosť Ministerstvu kultúry SR, aby preverilo matičné podujatia a aktivity financované zo štátnej účelovej dotácie. "Nové vedenie, zvolené v novembri 2017, sa už viackrát mediálne i verejne dištancovalo od akýchkoľvek polovojenských a extrémistických skupín, s ktorými nespolupracuje ani spolupracovať nebude," dodala.



Ministerka kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD) počas ostatnej Hodiny otázok v NR SR informovala, že dá preveriť, či Matica slovenská úzko spolupracovala s organizáciou Slovenskí branci. Reagovala tak na slová Dostála, ktorý naznačil, že cez dotácie pre Maticu slovenskú sa k štátnej podpore dostáva i extrémistická paramilitantná organizácia, s ktorou podľa Dostála Matica slovenská spolupracuje na viacerých akciách a aktivitách. „Nemám vedomosť o tom, že by Matica slovenská úzko spolupracovala s touto organizáciou, ale v každom prípade, aby ste dostali vyčerpávajúcu odpoveď, tak preverím tieto informácie a môžeme sa o tom porozprávať na nasledujúcej Hodine otázok," odpovedala Laššáková.