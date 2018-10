Rezort školstva sa stretne so SZĽH kvôli logu na dresoch koncom týždňa

O logu majú obe strany rokovať a vysvetliť si, či v ňom skutočne je slovenský štátny znak alebo nie. Podľa ministerky školstva Martiny Lubyovej (nominantka SNS) to štátny znak vo všeobecnosti nie je.

Bratislava 3. októbra (TASR) – Koncom tohto týždňa sa uskutoční stretnutie rezortu školstva so zástupcami Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH). Dôvodom je logo na dresoch hokejovej reprezentácie. TASR to potvrdil odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.



O logu majú obe strany rokovať a vysvetliť si, či v ňom skutočne je slovenský štátny znak alebo nie. Podľa ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Martiny Lubyovej (nominantka SNS) to štátny znak vo všeobecnosti nie je. Tá ešte uplynulý týždeň avizovala, že nechce odoberať hokejovému zväzu dotácie pre reprezentačné dresy. "Chceme si vyjasniť, či zmluva bola dodržaná. Vyzveme zväz, aby nám to prišiel vysvetliť. Zriadime zrejme nejakú komisiu na posúdenie, kde sa poradíme, či je to v súlade s ustanoveniami zmluvy," uviedla vtedy Lubyová.



Zmluvy podľa Lubyovej treba plniť. Táto hovorí o sume vyše siedmich miliónov eur ročne. "Dotácia sa vypláca na základe zmluvy, kde je napísané, že pri reprezentačných podujatiach majú reprezentanti povinnosť nosiť označenie príslušníkov SR. Je tam špecifikácia, logá, povinnosť mať štátny znak. Keďže je tam iný ako štátny znak, došlo k diskusii, či sú podmienky zmluvy naplnené," doplnila ministerka. Dodala, že pri nedodržiavaní podmienok zmluvy je možné krátenie dotácie.



Zástupcovia SZĽH predstavili svoje nové logo a dresy, v ktorých budú nastupovať reprezentačné výbery v nadchádzajúcej sezóne. Logo vychádza zo štátneho znaku, dominuje na ňom biely dvojkríž na červenom pozadí, pričom modro-biele trojvršie je vytvorené zdvihnutými hokejkami, ktoré majú symbolizovať úspech. Logo dotvára nápis HOCKEY SLOVAKIA.