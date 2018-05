Rezorty pripomienkujú Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania

Desaťročný rozvojový program výchovy a vzdelávania je podľa M. Lubyovej rozpočtovaný na deväť miliárd eur, pričom táto suma bola pôvodne vyčíslená na 12 miliárd eur.

Bratislava 16. mája (TASR) – Jednotlivé ministerstvá už majú k dispozícii na pripomienkovanie Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania, ktorý určí smerovanie slovenského školstva na nasledujúce roky. Ako uviedla po stredajšom rokovaní vlády ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová (nominantka SNS), ide o interné pripomienkové konanie, ktoré nemá fixné termíny ako v prípade medzirezortného pripomienkového konania.



"Bola by som rada, keby sme do piatku (18.5.) dostali definitívne komentáre od jednotlivých rezortov. Keďže je to nadrezortný dokument, vláda ho nemôže schváliť predtým, ako sa k tomu vyjadria všetky patričné ministerstvá," povedala Lubyová. Doplnila, že materiál by chcela na rokovanie vlády predložiť čím skôr. "Záleží to od toho, ako rýchlo to budú jednotlivé rezorty vedieť posúdiť," dodala.



Desaťročný rozvojový program výchovy a vzdelávania je podľa Lubyovej rozpočtovaný na deväť miliárd eur, pričom táto suma bola pôvodne vyčíslená na 12 miliárd eur. "Mnohé aktivity, ktoré tam sú, sú fyzicky neoddeliteľné od aktivít, ktoré ten rezort vykonáva. Je to rozvoj. Rozpočet rezortu je okolo 1,4 až 1,5 miliardy ročne a toto je desaťročné obdobie, nie je to také veľké číslo, aby to nebolo realistické," podotkla.



Lubyová pripomenula, že pre súčasnú vládu bude záväzný najmä prvý akčný plán, ktorý sa prekrýva s ich funkčným obdobím. "Ďalšie vlády sa s tým budú vysporiadavať podľa vlastného uváženia. Budú však vedieť, že sú urobené kroky A, B a C a keď chcú urobiť krok D, musia mať takúto súslednosť a investovalo sa do toho toľko. Pokiaľ povedia, že to chcú dosiahnuť rýchlejšie, budú si musieť skrátiť čas a navýšiť rozpočet," dodala.



K predstaveniu dokumentu Učiace sa Slovensko malo dôjsť pôvodne koncom leta 2017. Pre situáciu v rezorte školstva, kde došlo k výmene jeho šéfa Petra Plavčana, sa proces posunul. Podľa Lubyovej sa pôvodný autorský dokument Učiace sa Slovensko v podobe, v ktorej sa nachádzal na jeseň, nedal predložiť na schválenie vládou. Podľa nej nemal rozpočet ani časový rámec a bolo potrebné ho dopracovať.