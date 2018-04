Na školské telocvične rezort školstva vyčlenil deväť miliónov

Maximálna výška dotácie poskytnutej ministerstvom pre jednu školu je 150.000 eur.

Bratislava 7. apríla (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR podporí aj v tomto roku projekty na rekonštrukciu, dostavbu a výstavbu školských telocviční. Zriaďovatelia škôl sa môžu uchádzať o finančný príspevok z celkovej sumy deväť miliónov eur určenej na tento účel.



Cieľom výzvy je pokračovať v zlepšovaní stavu telocviční a vo zvyšovaní ich počtu. "Formou rekonštrukcie, dostavby alebo výstavby novej telocvične ministerstvo naďalej podporuje rozvoj žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy. Napriek tomu, že budovy patria do kompetencie zriaďovateľov, ministerstvo dlhodobo pristupuje k zlepšovaniu ich stavu," uviedol rezort školstva.



Maximálna výška dotácie poskytnutej ministerstvom pre jednu školu je 150.000 eur. Dotáciu je možné poskytnúť oprávneným žiadateľom, ktorými sú obce, vyššie územné celky, štátom uznané cirkvi a náboženské spoločnosti na Slovensku, ktoré sú zriaďovateľmi základnej školy so všetkými ročníkmi alebo strednej školy s počtom žiakov nad 150.



Konečný termín na predloženie žiadostí podľa zverejnených požiadaviek je 15. mája do 14.00 h. "Hodnotiaca komisia posúdi projekty škôl a rozhodne o pridelení finančných prostriedkov. O výsledkoch bude ministerstvo informovať na svojom webovom sídle," dodal rezort školstva.



Ministerstvo zároveň organizuje pre žiadateľov o poskytnutie dotácie informačné semináre, ktoré sú zamerané na prípravu projektu, prihliadajúc na výberové kritériá a ich váhu, ako aj správne a kompletné vypĺňanie požadovaných príloh. Semináre sa uskutočnia v Prešove, Nitre a v Banskej Bystrici v termínoch od 10. do 13. apríla.