Na Slovensku sa vyučuje rómsky jazyk na siedmich školách

Ide o školy v Košiciach, Rimavskej Sobote, Kežmarku a Kremnici.

Bratislava 10. apríla (TASR) - Na Slovensku funguje sedem škôl, v ktorých sa v tomto školskom roku vyučuje rómsky jazyk. Pre tieto školy organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR v spolupráci s Radou Európy prostredníctvom Európskeho centra pre moderné jazyky medzinárodný odborný seminár s názvom Quality Education in Romani for Europe (QualiRom). Podujatie sa koná v Bratislave v utorok a stredu 11. apríla. TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu MŠVVaŠ SR.



Cieľom podujatia je podporovať kvalitné vzdelávanie v rómčine v rámci ľudských práv poskytovaním školení o využívaní materiálov medzinárodného projektu QualiRom a poradenstva k rámcovým učebným osnovám pre rómčinu vypracovaných Radou Európy v nadväznosti na Európsky jazykový referenčný rámec.



Na seminári sa zúčastnia zástupcovia škôl, v ktorých sa vyučuje rómsky jazyk, vysokoškolskí pedagógovia z Prešova a Nitry, tvorcovia učebných textov, ako aj metodickí a odborní pracovníci rôznych inštitúcií. "Súčasťou dvojdňového programu je tiež workshop k práci s vytvorenými metodickými listami," informoval rezort školstva.



Rómsky jazyk sa v školskom roku 2017/2018 vyučuje v siedmich školách. "V Košiciach ide o Súkromnú základnú školu na Galaktickej ulici, Súkromnú pedagogickú a sociálnu akadémiu, Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium a Konzervatórium Jozefa Adamoviča. Ďalej sú to Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium v Rimavskej Sobote, Súkromná stredná odborná škola v Kežmarku a Súkromné gymnázium Z. J. Mallu v Kremnici," priblížil rezort školstva.



Na výučbu a štúdium rómskeho jazyka boli Radou Európy vypracované dve verzie Európskeho jazykového portfólia podľa vekovej kategórie. Jedna je určená pre žiakov prvého stupňa vo veku od šesť do 11 rokov a druhá verzia je určená žiakom od 11 do 16 rokov. Ich účelom je podporovať študentov rómskeho jazyka v škole, pri vyučovaní mimo školy alebo v rámci neformálneho štúdia.