Rezort školstva navrhuje zmenu v zákone o stimuloch pre výskum a vývoj

Novelu zákona predložiť rezort školstva do medzirezortného pripomienkového konania. Účinnosť zmeny navrhuje od 1. júna tohto roka.

Bratislava 31. januára (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR chce, aby sa stimuly neposkytovali žiadateľovi, ktorý má povinnosť zapisovať sa do Registra partnerov verejného sektora (RPVS) a nie je ku dňu podania žiadosti o stimuly v tomto registri zapísaný. Túto zmenu navrhuje rezort školstva v novele zákona o stimuloch pre výskum a vývoj.



Novelu zákona predložiť rezort školstva do medzirezortného pripomienkového konania. Účinnosť zmeny navrhuje od 1. júna tohto roka.



Prideľovanie stimulov na výskum a vývoj sa začal riešiť začiatkom roka po tom, čo ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS) v decembri 2018 pridelila viac ako 33,4 milióna eur 30 firmám na projekty v oblasti výskumu a vývoja. Medzi úspešnými žiadateľmi sú však podľa poslanca Národnej rady (NR) SR Branislava Gröhlinga (SaS) aj firmy, ktoré mali nulové tržby, nevenujú sa výskumu, sídlia v obytnom či rodinnom dome, prípadne nemajú funkčnú webstránku. Podľa poslankyne NR SR Veroniky Remišovej (OĽaNO) celkový systém prideľovania stimulov vyzerá ako veľmi netransparentný a rozdávajúci peniaze "od buka do buka".



Poslanec liberálov poukázal aj na to, že niektoré firmy neboli zapísané v RPVS. Podľa ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd) všetky subjekty, ktoré dostanú štátnu pomoc, majú byť zaregistrované v RPVS. Lubyová už dávnejšie potvrdila, že firmy vyzvali, aby sa zaregistrovali do RPVS a tie to podľa jej slov dodatočne urobili.