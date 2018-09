Rezort školstva: Podnikatelia sa môžu uchádzať o stimuly pre výskum

Podnikateľská sféra mala naposledy možnosť uchádzať sa o stimuly v roku 2015, uviedla to po stredajšom rokovaní vlády šéfka rezortu školstva Martina Lubyová (nominantka SNS).

Bratislava 26. septembra (TASR) - Podnikatelia sa budú môcť uchádzať o stimuly pre výskum a vývoj. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR v utorok 25. septembra zverejnilo oznámenie na predkladanie žiadostí na tento zámer. Podnikateľská sféra mala naposledy možnosť uchádzať sa o stimuly v roku 2015, uviedla to po stredajšom rokovaní vlády šéfka rezortu školstva Martina Lubyová (nominantka SNS).



Podnikateľský sektor by mal výrazným spôsobom zvýšiť svoj podiel na výskume a vývoji nielen projektovými aktivitami, ale aj vytváraním vlastných podmienok, rozvojom vlastných výskumných a vývojových kapacít, vnášaním prvkov kvality do výskumných aktivít a rozvojom spolupráce s akademickým sektorom. Z pohľadu ministerstva školstva poskytovanie stimulov pre výskum a vývoj pomôže podnikateľom v dosahovaní týchto zámerov. "Cieľom je, aby slovenské podniky neboli len montážnymi halami, ale aby sa naše domáce podniky stali takými podnikmi, kde je vysoká pridaná hodnota aj v dôsledku toho, že realizujú vedu, výskum a inovácie," povedala Lubyová.



Špičkovosť a excelentnosť v tomto zámere podpory je prvoradým cieľom ministerstva školstva. "Chceme, aby sa kvalitatívne zvýšenie špičkovosti a excelentnosti výskumu a vývoja prostredníctvom stimulov dosahovalo predovšetkým spoluprácou podnikateľských subjektov s akademickým sektorom (vysoké školy, SAV), ako aj spoluprácou medzi podnikateľskými subjektmi navzájom v rámci SR a EÚ," uviedlo ministerstvo.



Poskytované stimuly pre výskum a vývoj budú smerované na päť tematických oblastí. Podmienkou poskytnutia stimulov je skutočnosť, že podnikateľ musí vo svojom podniku vytvoriť nové pracovisko výskumu a vývoja, resp. pristúpiť k rozšíreniu už existujúceho pracoviska, a tak vytvoriť nové pracovné miesta pre zamestnancov. Zároveň musia byť pracoviská a pracovné miesta aktívne minimálne päť rokov po ukončení poskytovania stimulov.



Podľa Lubyovej je výzva vypísaná na roky 2018 - 2021. "Celkový objem financovania je viac ako 33,8 milióna eur," dodala Lubyová. Pokiaľ bude mať projekt riešenie v období rokov 2018 - 2019, hodnota projektov bude do 500.000 eur. V prípade, že sa bude projekt riešiť do 36 mesiacov, záujemcovia sa môžu uchádzať o podporu do výšky 1.334.000 eur.