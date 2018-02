Športoví reprezentanti sú financovaní z viacerých zdrojov

Športovcom zaradeným do tzv. top tímu poskytol rezort školstva vlani príspevky v celkovej výške viac 3,56 milióna eur.

Bratislava 20. februára (TASR) – Slovenskí športoví reprezentanti, ktorí reprezentujú krajinu na Zimných olympijských hrách 2018 v Pjongčangu, sú financovaní z viacerých verejných zdrojov. Financie im poskytuje národný športový zväz, rezortné športové stredisko a ďalším významným zdrojom je príspevok na prípravu reprezentanta zaradeného do takzvaného top tímu. Informuje o tom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.



Úspešní reprezentanti dostávajú odmeny aj za dosiahnuté výsledky na olympijských a paralympijských hrách, ako aj majstrovstvách sveta a Európy, ktoré športovcom poskytuje MŠVVaŠ v spolupráci so Slovenským olympijským výborom a Slovenským paralympijským výborom.



Na základe zákona o športe príspevky na uznané športy pre národné športové zväzy a taktiež pre tzv. top tím udeľuje ministerstvo školstva. "V roku 2018 rozdelil rezort školstva medzi športové zväzy na uznané športy sumu 44,76 milióna eur. Vlani im poskytol príspevky v celkovej výške zhruba 36,32 milióna eur," uviedlo ministerstvo. Športovcom zaradeným do tzv. top tímu poskytol rezort školstva vlani príspevky v celkovej výške viac 3,56 milióna eur.



Príspevok na uznaný šport poskytuje MŠVVaŠ v štvrťročných splátkach z celkovej schválenej sumy na daný rok. V prípade Slovenského zväzu biatlonu schválil rezort školstva príspevok uznanému športu na rok 2018 vo výške 538.253 eur, pričom prvá splátka, teda vyše 134.563 eur bola zväzu zaslaná v zákonom stanovenej lehote do 31. januára.



V prípade príspevkov na športovcov top tímu nie je v zákone o športe určená lehota na vyplatenie. To sa pre tento rok pripravuje, aby mohlo byť zrealizované čo najskôr v tomto štvrťroku.



"V prípade biatlonistov bol za rok 2017 v rámci tzv. top tímu poskytnutý Anastasii Kuzminovej príspevok 50.000 eur, Paulíne Fialkovej 20.000 eur a pre zmiešanú biatlonovú štafetu išlo o 56.000 eur," priblížil rezort školstva.



Jednou zo základných úloh uznaného národného športového zväzu je zabezpečenie výberu a prípravy športovcov do športovej reprezentácie. Ministerstvo školstva nemá žiadnu kompetenciu zasahovať do výberu a prípravy športových reprezentantov. Tú má národný športový zväz pre daný šport a je na jeho rozhodnutí, akým spôsobom a v akej výške použije prostriedky poskytnuté ministerstvom školstva na prípravu jednotlivých reprezentantov.



Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS), ktorá sa aktuálne nachádza v dejisku zimných olympijských hier, sa chce v tejto súvislosti porozprávať aj s najlepšou slovenskou biatlonistkou Anastasiou Kuzminovou. Následne ju chce pozvať na stretnutie na Slovensku.