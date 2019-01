Rezort školstva:Remišová útočila na systém hodnotenia výskumu a vývoja

Ako rezort doplnil, pri takomto škandalizovaní a politizovaní odborných aktivít sa ľudia boja nielen hodnotiť, ale aj podávať projekty.

Bratislava 17. januára (TASR) – Podľa rezortu školstva poslankyňa Národnej rady (NR) SR Veronika Remišová (OĽaNO) zaútočila na nezávislý odborný systém hodnotenia výskumu a vývoja, ako aj na samotných riešiteľov projektov a odborných hodnotiteľov. Uviedol to odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva.



"Podobné útoky zastrašujú a demotivujú odborníkov, ktorí by mohli hodnotiť vedecké projekty na Slovensku. Všetci, ktorí sa takýmto útokom venujú, by si mali uvedomiť, že to môže mať vážne následky na čerpanie prostriedkov na vedu a výskum pre celé Slovensko," uviedlo ministerstvo. Ako doplnilo, pri takomto škandalizovaní a politizovaní odborných aktivít sa ľudia boja nielen hodnotiť, ale aj podávať projekty. "Ministerstvo potom nemá možnosť zvyšovať čerpanie prostriedkov," poznamenal rezort školstva.



Ministerstvo školstva uviedlo, že nechápe logiku štvrtkovej tlačovej besedy. "Tvrdenie poslankyne Remišovej, že dotácie musia ísť firmám, ktoré na svoju prácu musia potrebovať výskum a vývoj, vôbec neodporuje tomu, ako boli prostriedky rozdelené. K obvineniam poslankyne sa budú vyjadrovať jednotlivé napadnuté firmy," povedalo ministerstvo.



Podľa ministerstva je šéfka rezortu školstva Martina Lubyová (nominantka SNS) pripravená na odbornú verejnú diskusiu s poslankyňou Remišovou.



Remišová vo štvrtok poukázala na dva nové prípady, ktoré sa týkajú prideľovania stimulov na výskum a vývoj. Celkový systém podľa jej slov vyzerá ako veľmi netransparentný a rozdávajúci peniaze "od buka do buka". "Nedopustíme, aby sa financie určené na podporu výskumu, či už z eurofondov alebo zo štátneho rozpočtu, rozdeľovali pochybným spôsobom. Štát musí s peniazmi od ľudí narábať efektívne, nemôžeme sa zmieriť s tým, že každý väčší projekt je spojený s nejakým škandálom," uviedla Remišová. Zároveň dodala, že opozičné hnutie OĽaNO začína zbierať podpisy poslancov s cieľom iniciovať mimoriadnu schôdzu NR SR s jediným bodom, ktorým je vyslovenie nedôvery ministerke školstva.