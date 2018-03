Rezort školstva chce vyššie platy učiteľov od septembra

Jednou z najväčších výziev pre ministerku Lubyovú bolo podľa rezortu pretvorenie autorského dokumentu Učiace sa Slovensko do podoby Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania.

Bratislava 28. marca (TASR) - Zásadné opatrenia v oblasti čerpania eurofondov, príprava Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, zmeny v oblasti regionálneho školstva, zvýšenie prostriedkov na učebnice a asistentov učiteľa, dofinancovanie Agentúry na podporu výskumu a vývoja. Tieto a ďalšie úlohy sa podľa rezortu školstva podarilo naplniť po nástupe ministerky Martiny Lubyovej (nom. SNS). Rezort ďalej rokuje o vyšších platoch učiteľov a odborných zamestnancov, chce ho už od septembra a nie až januára 2019. Pracuje aj na reforme školstva.



Rezort poukazuje na zmeny systému podpory výskumu a vývoja z Operačného programu Výskum a inovácie tak, "aby nové vyhlásené výzvy a všetky procesy v nich boli maximálne transparentné a aby boli do budúcna príkladom dobrej praxe".



Zmeny sa dotkli podľa ministerstva aj regionálneho školstva. Školský zákon zmenil financovanie školských klubov detí, dočasne zaviedol výnimku pre Bratislavský kraj v prípade prijímania žiakov na osemročné gymnáziá či elektronickú triednu knihu. Novela zákona o odbornom vzdelávaní, ktorá je v legislatívnom procese, má priniesť podporu duálneho vzdelávania, podporné opatrenia pre vstup zamestnávateľov i škôl do procesu duálneho vzdelávania, zlepšenie kariérového poradenstva a podobne.



Okrem toho podľa rezortu pokračujú rokovania ohľadom zvýšenia platov učiteľov a odborných zamestnancov školstva. "Cieľom je zabezpečiť toto zvýšenie nie od januára 2019, ako hovorí programové vyhlásenie vlády, ale už skôr, od septembra tohto roka," uvádza.



Poukazuje aj na zvýšenie finančných prostriedkov na učebnice a asistentov učiteľa. "Výsledkom intenzívnych rokovaní s Ministerstvom financií SR bolo zvýšenie prostriedkov v prípade učebníc o štyri milióny eur v roku 2017, v roku 2018 až o päť miliónov eur a na asistentov učiteľa o osem miliónov eur," doplnilo ministerstvo. Pripomína, že na zlepšenie podmienok na vysokoškolských internátoch ide 20 miliónov eur.



Jednou z najväčších výziev pre ministerku Lubyovú bolo podľa rezortu pretvorenie autorského dokumentu Učiace sa Slovensko do podoby Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania. "Jeho obsahové znenie, súčasťou ktorého sú už akčné plány s konkrétnymi úlohami, termínmi i finančným krytím, bude reálnym základom na uskutočnenie pripravovanej reformy školstva," uvádza ministerstvo. Materiál by mal byť začiatkom apríla predložený na medzirezortné pripomienkové konanie.