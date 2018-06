Šéfka lotyšského parlamentu poďakovala SR za vyslanie 152 vojakov

Príslušníci slovenských ozbrojených síl by mali v tejto pobaltskej krajine fungovať od júla 2018 jeden rok v rámci posilňovania východného krídla NATO.

Riga/Bratislava 12. júna (TASR) - Šéfka lotyšského parlamentu Inára Múrniece poďakovala Slovensku za vyslanie 152 vojakov do Lotyšska a zdôraznila, že tento krok "posilní bezpečnosť nielen v Lotyšsku, ale aj v celom pobaltskom regióne a Severoatlantickej aliancii".



Uviedla to v utorok po rokovaní s predsedom Národnej rady SR Andrejom Dankom (SNS), ktorý je v týchto dňoch na oficiálnej návšteve Lotyšska.



Danko priblížil, že spolupráca Slovenska a Lotyšska sa nesústreďuje nielen na oblasť bezpečnosti, ale aj na vzájomnú výmenu informácií.



"Je veľmi dôležité, aby tieto štáty veľmi dobre kooperovali pre spoluprácu v Európskej únii a vyvažovali silnejšie postavenie väčších štátov, ktoré často pozerajú viac na ekonomické záujmy."



Príslušníci slovenských ozbrojených síl by mali v tejto pobaltskej krajine fungovať od júla 2018 jeden rok v rámci posilňovania východného krídla NATO.



Slovenskí vojaci pôsobili v Lotyšsku aj vlani. Išlo o tzv. účelové zoskupenie Štefánik v rámci spoločnej výcvikovej misie krajín V4.



(osobitná spravodajkyňa TASR Zuzana Ďuricová)