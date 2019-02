Rezort vnútra: Február je ideálny mesiac na vybavenie pasu či OP

V prípade, že občianskemu preukazu končí platnosť, o nový môžu občania bezplatne požiadať 180 dní pred jej ukončením.

Bratislava 2. februára (TASR) – Február je podľa Ministerstva vnútra (MV) SR ideálnym mesiacom na to, aby si občania vybavili cestovný pas alebo občiansky preukaz. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva vnútra SR.



Rezort vnútra upozorňuje, že s blížiacim sa koncom zimy v polovici marca nastupuje na oddelenia dokladov tzv. pasová sezóna, ktorá trvá až do konca prázdnin. "Ak si cestovné doklady začnete vybavovať až cez toto rušné obdobie, na oddeleniach dokladov či v klientskych centrách budete čakať oveľa dlhšie. Kým dnes si na najvyťaženejšom oddelení dokladov v klientskom centre na Tomášikovej ulici v Bratislave počkáte v rade okolo 14 minút, už v marci sa čakacia doba, rovnako ako minulý rok, môže predĺžiť k polhodine a až do polovice júla bude len stúpať," uviedol rezort vnútra.



MV odporúča navštíviť pracoviská čo najskôr aj tým, ktorí si chcú vybaviť či aktivovať občiansky preukaz, prípadne aj bezplatne požiadať o elektronický podpis. "Apelujeme najmä na podnikateľov-fyzické osoby, ktoré budú od 1. júla s finančnou správou povinne komunikovať elektronicky, pričom jednou z možností je registrácia s elektronickým občianskym preukazom," uviedlo ministerstvo.



Rezort zároveň apeluje aj na rodičov detí plánujúcich zahraničnú dovolenku, na ktorú každý maloletý potrebuje vlastný pas. "V týchto dňoch žiadosti o doklad prijmú i vybavia rýchlo. Cestovný pas by si mal však skontrolovať každý, pretože mnohé krajiny od zahraničných návštevníkov vyžadujú, aby ich pasy mali platnosť napríklad pol roka pred odchodom z krajiny," informovalo ministerstvo vnútra.



V prípade, že občianskemu preukazu končí platnosť, o nový môžu občania bezplatne požiadať 180 dní pred jej ukončením. O nový pas či občiansky preukaz môžu ľudia požiadať na hociktorom z 84 pracovísk dokladov na Slovensku nezávisle od miesta pobytu. Podľa rezortu vnútra vyhotovený doklad si občania môžu nechať doručiť na ktorékoľvek oddelenie, prípadne za poplatok doručiť kuriérom na akúkoľvek adresu.