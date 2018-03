Minister T. Drucker sa stretol so šéfom NAKA P. Hraškom

Bratislava 28. marca (TASR) - Minister vnútra Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) sa v stredu stretol so šéfom Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Petrom Hraškom. TASR to potvrdili z komunikačného oddelenia rezortu vnútra. Hraško informoval ministra o fungovaní jednotlivých zložiek NAKA.uviedli pre TASR z ministerstva.Minister vnútra v stredu po zasadnutí vlády povedal, že mu už je jasná ďalšia budúcnosť riaditeľa protikorupčnej jednotky NAKA Róberta Krajmera. V stredu chcel o tom hovoriť so šéfom NAKA Hraškom.oznámil. Drucker po týždni vo funkcii zatiaľ nedospel k rozhodnutiu ohľadom ďalšej budúcnosti prezidenta Policajného zboru SR Tibora Gašpara.