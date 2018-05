MV SR navrhne opatrenia proti vodičom s krátkou vodičskou praxou

Na základe analýzy dopravnej nehodovosti rezort konštatuje, že každá piata - šiesta obeť dopravnej nehody zomrela vinou vodiča s praxou do dvoch rokov.

Bratislava 31. mája (TASR) – Ministerstvo vnútra pripravuje opatrenia namierené proti vodičom s krátkou vodičskou praxou, ktorí sú v pomere k ich počtu najčastejšími vinníkmi dopravných nehôd. Budú súčasťou novely cestného zákona, predbežnú informáciu o jej príprave zverejnilo ministerstvo na portáli právnych predpisov.



Na základe analýzy dopravnej nehodovosti rezort konštatuje, že každá piata - šiesta obeť dopravnej nehody zomrela vinou vodiča s praxou do dvoch rokov. „Vzhľadom na uvedené sa navrhnú opatrenia na zníženie nehodovosti práve u tejto skupiny vodičov,“ avizuje zatiaľ bez bližších podrobností.



Opatrenia majú pomôcť Slovensku plniť cieľ EÚ, ktorým je zníženie počtu úmrtí na európskych cestách o 50 percent do roku 2020. Slovensko záväzok plní, podľa ministerstva však stav nemožno udržať bez adekvátnych zmien. V súčasnosti neexistujú účinné opatrenia na zamedzenie recidívy páchania deliktov v doprave u vodičov s krátkou vodičskou praxou, konštatuje.



Predmetom novely zákona budú aj opatrenia na zlepšenie vymožiteľnosti sankcie uloženej s použitím objektívnej zodpovednosti. Polícia sa tu stretáva s nemožnosťou konať, pretože nemohli byť zistené údaje o vozidle a jeho držiteľovi. Problémové je i vymáhanie pokuty uloženej držiteľovi vozidla, ktoré nie je evidované v SR.



Ministerstvo navrhne definovať i povinnosť vytvárania záchranárskej uličky v kolóne stojacich vozidiel na diaľnici, a to na základe praktických skúseností o rozdielnom správaní sa vodičov v tejto situácii.



V budúcnosti by sa mal tiež znížiť vek na udelenie vodičského oprávnenia skupiny C a CE z 21 rokov na 18 rokov a skupiny D a DE z 24 rokov na 21 rokov. Slovensko by sa tým malo vrátiť do stavu spred roku 2013, nakoľko zvýšenie minimálneho veku, ku ktorému vtedy došlo, spôsobuje spolu s ďalšími faktormi v súčasnosti nedostatok vodičov vozidiel nákladnej a osobnej dopravy.



Rezort chce riešiť aj stav, keď elektronizácia služieb pri evidovaní vozidiel je v súčasnosti iba čiastočná a vo viacerých prípadoch nezabezpečuje komplexný servis bez nutnosti osobnej návštevy pracoviska evidujúceho vozidlá.



Zmeny majú občanom priniesť úplné vylúčenie potreby osobnej návštevy dopravného inšpektorátu pri evidovaní novokúpených vozidiel, ako aj vozidiel jednotlivo dovezených do Slovenskej republiky z cudziny prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel.